Глава МИД: Литва может увеличить вклад в борьбу с "Исламским государством"

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BNS
четверг, 23 марта 2017 г. 10:50
Литва может вдвое увеличить свой вклад в борьбу международного сообщества с группировкой "Исламское государство" (ИГ), говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Некоторые страны коалиции особенно богаты, сильны, у них есть свой потенциал, поэтому равняться на всех мы не можем. Однако мы уже сейчас участвуем в коалиции, направляя инструкторов в Ирак, и рассмотрим возможность увеличить свой вклад вдвое", - сказал министр BNS по телефону из Вашингтона.

В среду он участвовал в заседании министров коалиции во главе с США, предназначенной для борьбы с ИГ.

Как член этой коалиции, Литва в начале этого года отправила в Ирак небольшую группу военных инструкторов. Они там обучают местных военных.

В настоящее время иракских военных обучают шесть литовских военных инструкторов.

Парламент Литвы разрешил отправить в этом году в Ирак до 30 литовских военнослужащих.

BNS
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