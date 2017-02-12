Глава МИД: Литва и дальше будет оказывать помощь Украине

 (83)
ELTA
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 11:40
Руководство и люди Украины говорят не только об искренней дружбе, но и j братских связях между двумя народами. Так свой трехдневный визит в Украину обобщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
© DELFI / Andrius Ufartas

9-11 февраля Линкявичюс встретился с президентом Украины Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, первым заместителем Верховной Рады Ириной Геращенко, секретарем Совета национальной обороны и безопасности Александром Турчиновым, депутатами Рады Юлией Тимошенко и Надеждой Савченко, руководством Донецкой области и Авдеевки.

Линкявичюс также провел встречу в литовским советником, бывшим министром экономики Украины Айварасом Абромавичюсом.

"В Украине мы постоянно чувствовали особенную благодарность в адрес Литвы. Здесь знаки нашей помощи видны чуть ли не каждый день. В ходе посещения Авдеевки мы встретили руководителя организации Blue-Yellow Йона Охмана, руководство литовской благотворительной организации Pagalbos sparnas, которые привезли очередную крупную посылку помощи. Мы встретили и литовских журналистов. Украинцы говорили о "крупном десанте" из Литвы в Авдеевке", - сказал Линкявичюс.

"Постоянный "десант" из Литвы у нас есть и в других регионах Украины: будь то военные инструкторы или советники высокого уровня, которых сейчас больше 10", - отметил он.

Глава МИД заверил руководство Украины, что Литва и дальше будет предоставлять различную помощь Украины в сферах проведения реформ и европейской интеграции.

"Проведение реформ - это вызов. А в военное время - это двойной вызов. Украина сделала большой прогресс на пути реформ. Сейчас важно продолжать реформы, особенно в антикоррупционной области", - говорил литовский министр в ходе встреч в Киеве.

Как руководство Украины, так и представители оппозиции благодарили Литву за постоянное внимание, помощь в проведении реформ и за визит министра в Авдеевку, как жест солидарности.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьер Литвы в Брюсселе встретится с главами ЕС и НАТО (2)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис готовится к двухдневному визиту в Брюссель, где с руководством НАТО и ЕС обсудит безопасность и другие политические вопросы.

Лорета Граужинене передумала: в политику возвращаться не будет (20)

Loreta Graužinienė
Лорета Граужинене передумала и приняла решение не участвовать в выборах в Сейм в Аникщяйско-Паневежском округе.

Глава МИД: Литва и дальше будет оказывать помощь Украине (83)

Глава МИД: Литва и дальше будет оказывать помощь Украине
Руководство и люди Украины говорят не только об искренней дружбе, но и j братских связях между двумя народами. Так свой трехдневный визит в Украину обобщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Консерваторы выбирают председателя партии (20)

Gabrielius Landsbergis
Крупнейшая оппозиционная партия Союз Отечество - Христианские демократы Литвы избирает председателя.

Парламентские партии договорились о координации бойкота электроэнергии с БАЭС (63)

Astravyets Nuclear Power Plant
В пятницу лидеры парламентских партий Литвы договорились j более тесной координации бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС (БАЭС), строящейся в 50 км от Вильнюса.
Facebook друзья
Rambler's Top100