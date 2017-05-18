Глава МИД: Литва будет продолжать поддержку реформ в Украине

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BNS
четверг, 18 мая 2017 г. 14:44
Литва продолжит поддержку реформ обороны и безопасности в Украине, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, встретившийся в четверг в Вильнюсе с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы приветствуем реформы сферы обороны и безопасности, осуществляемые Украиной. Отрадно, что у нас была возможность им способствовать. Мы осознаем важность происходящих процессов, поэтому хотим заверить, что и далее намерены обучать украинских военных и перенимать у них неоценимый опыт, оказывать военную помощь, лечить раненных военных, участвовать вместе с партнерами НАТО в многосторонних проектах, целью которых является помощь в реализации реформы украинской армии", - сказал Л. Линкявичюс.

Он призвал Украину продолжать начатые реформы и использовать все средства и помощь, которую предлагают партнеры и союзники, а также акцентировал обязательство НАТО продолжать развитие партнерства Альянса и Украины.

Министр обороны Украины Л. Линкявичюс информировал о сложном положении в сфере безопасности на востоке Украины, представил осуществляемые реформы в сфере обороны, поблагодарил Литву за помощь и попросил продолжать обучение украинских военных.

С. Полторак будет находиться с визитом в Литве и в пятницу. Он также встретится со спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом, министром обороны Раймундасом Кароблисом, понаблюдает за учениями сил спецопераций в Пабраде.

BNS
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