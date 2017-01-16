Глава МИД Латвии: понимаем беспокойство по поводу БАЭС, но вопрос эмбарго не рассматриваем

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BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 14:14
Латвийское правительство поддерживает позицию Литвы, которая считает, что следует применять высшие стандарты безопасности к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БАЭС), однако не рассматривает законы, которые бы ограничили закупку электроэнергии с этой станции, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Edgaras Rinkevičius
© RIA/Scanpix

В интервью BNS он сказал, что вопросы безопасности он постоянно поднимает на встречах с представителями Республики Беларусь и МАГАТЭ, но одновременно добавил, что БАЭС стала вопросом внутренней политики Литвы, в который он не будет вмешиваться.

"Мы поддерживаем позицию Литвы и озабоченность экологическими стандартами и стандартами безопасности. Я обсуждал это с белорусским министром иностранных дел, поднимал этот вопрос на встрече с гендиректором МАГАТЭ. Однако мы придерживаемся позиции, согласно которой, мы как можно больше должны обсуждать это с белорусами. Мы не заходим так далеко, чтобы рассматривать какие-либо законы, но мы считаем, что стандарты безопасности и экологии должны быть на высшем уровне", - заявил министр BNS в Тракайском районе Литвы.

Он отметил, что вопрос синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой должны решать эксперты, а не политики, поскольку опыт показал, что преждевременное вмешательство политиков может мешать реализации региональных проектов.

BNS
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