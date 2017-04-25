Глава Литвы о кандидатах в президенты Франции: будем работать с тем, кого выберут

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BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 18:55
Президент Литвы Даля Грибаускайте не комментирует кандидатов в президенты Франции. По словам главы государства, Литва будет работать с тем политиком, которого выберут граждане Франции.
Dalia Grybauskaitė
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

"Есть два кандидата. Как и в случае выборов в США, всегда будем комментировать в том ключе, что будем работать с тем президентом, которого выберут граждане этой страны, кому доверятся французские граждане", - сказала президент в ответ на вопрос BNS на брифинге в Кармелаве.

В первом туре президентских выборов, в воскресенье, большинство голосов набрал центрист проевропейских взглядов, бывший банкир, 39-летний новичок в политике Эммануэль Макрон. Седьмого мая во втором туре выборов он сразится с кандидатом от крайне правых Марин Ле Пен.

BNS
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