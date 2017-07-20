Глава литовских судов: события в Польше - угроза для демократии

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BNS
четверг, 20 июля 2017 г. 18:40
Председатель Верховного суда Литвы (ВСЛ) и Судейского совета Римвидас Норкус говорит, что реформа судов в Польше ставит под угрозу демократию.
Rimvydas Norkus
© DELFI / Andrius Ufartas

"Происходящие в Польше события, по словам председателя Судейского совета, представляют большую угрозу для независимости судов, потому что нарушают основополагающий принцип разделения властей", - говорится в пресс-релизе, который обнародовала Администрация национальных судов.

По мнению Р. Норкуса, обеспечение независимости судов - основа демократического государства.

"Демократическая система опирается на то, что законы превыше всего, она может должным образом функционировать только тогда, когда независимость судей находится под защитой", - полагает Р. Норкус.

Евросоюз (ЕС) в среду предупредил правительство Польши о том, что лучше отказаться от получившей контроверсные оценки реформы судебной системы, а если замечания не будут приняты во внимание, то ЕС угрожает санкциями.

Один рассматриваемый в Польше закон предусматривает, что членов Национального совета судов, который должен обеспечивать независимость судов, теперь будет выбирать парламент, контролируемый сейчас правящей партией "Право и справедливость".

Второй проект предусматривает, что министр юстиции получает полномочия назначать председателей судов общей юрисдикции Польши.

BNS
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