Глава литовских судов: события в Польше - угроза для демократии

"Происходящие в Польше события, по словам председателя Судейского совета, представляют большую угрозу для независимости судов, потому что нарушают основополагающий принцип разделения властей", - говорится в пресс-релизе, который обнародовала Администрация национальных судов.

По мнению Р. Норкуса, обеспечение независимости судов - основа демократического государства.

"Демократическая система опирается на то, что законы превыше всего, она может должным образом функционировать только тогда, когда независимость судей находится под защитой", - полагает Р. Норкус.

Евросоюз (ЕС) в среду предупредил правительство Польши о том, что лучше отказаться от получившей контроверсные оценки реформы судебной системы, а если замечания не будут приняты во внимание, то ЕС угрожает санкциями.

Один рассматриваемый в Польше закон предусматривает, что членов Национального совета судов, который должен обеспечивать независимость судов, теперь будет выбирать парламент, контролируемый сейчас правящей партией "Право и справедливость".

Второй проект предусматривает, что министр юстиции получает полномочия назначать председателей судов общей юрисдикции Польши.