Глава комитета Сейма: задержавшие страйкоболистов правоохранители реагировали правильно



"На мой взгляд, судя по тому, что мы слышали, сотрудники правоохраны реагировали должным образом, сегодня мы заслушали информацию полиции, МВД, Департамента госбезопасности (ДГБ), проблема не так проста", - сказал В. Бакас BNS после заседания комитета в среду.

Комитет на закрытом заседании обсудил действия правоохранителей во время операции, когда с привлечением бойцов подразделения антитеррористических операций Aras в конце мая было задержано 12 мужчин с оружием для страйкбола. Департамент полиции информировал, что у задержанных было при себе по несколько единиц оружия, которое внешне ничем не отличается от настоящего стрелкового оружия, часть мужчин была одета в маскировочные комбинезоны.

По словам директора ДГБ Дарюса Яунишкиса, это была "типичная форма российских десантников", так же, как и оружие.

"Мы еще с 2015 года говорим, что страйкбольные клубы представляют определенную угрозу, все это рассказывается и в общественном пространстве и подчеркивается, что некоторые из этих членов (страйкбольных клубов - ред.) бывали и в Калининграде, и в Белоруссии", - сказал Д. Яунишкис BNS после заседания комитета.

В годовой оценке угроз ДГБ в 2015 году были названы и члены действующих в Литве страйкбольных клубов, согласно отчету, ездившие на турнир в Калининградской области России, где их обучали военной тактике, используемой в российской армии.

В отчете разведведомства говорилось, что члены неназванных клубов "имитировали тактику специальных сил России и тренировались с российскими и белорусскими страйкбольными командами". "Участвующие в таких мероприятиях члены страйкбольных клубов обучаются используемой российской армией военной тактике, эти навыки могут быть использованы при проведении реальных военных действий с вооруженными силами России", - говорится в документе ДГБ.

Глава КНБО В. Бакас отмечает, что необходимо об