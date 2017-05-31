Глава комитета Сейма: задержавшие страйкоболистов правоохранители реагировали правильно

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BNS
среда, 31 мая 2017 г. 14:55
Правоохранители, задержавшие страйкболистов (участников командной военно-спортивной игры страйкбол - ред.) неделю назад под Нямянчине, реагировали должным образом, говорит председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, "аграрий" Витаутас Бакас.
© DELFI / Karolina Pansevič


"На мой взгляд, судя по тому, что мы слышали, сотрудники правоохраны реагировали должным образом, сегодня мы заслушали информацию полиции, МВД, Департамента госбезопасности (ДГБ), проблема не так проста", - сказал В. Бакас BNS после заседания комитета в среду.

Комитет на закрытом заседании обсудил действия правоохранителей во время операции, когда с привлечением бойцов подразделения антитеррористических операций Aras в конце мая было задержано 12 мужчин с оружием для страйкбола. Департамент полиции информировал, что у задержанных было при себе по несколько единиц оружия, которое внешне ничем не отличается от настоящего стрелкового оружия, часть мужчин была одета в маскировочные комбинезоны.

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По словам директора ДГБ Дарюса Яунишкиса, это была "типичная форма российских десантников", так же, как и оружие.

"Мы еще с 2015 года говорим, что страйкбольные клубы представляют определенную угрозу, все это рассказывается и в общественном пространстве и подчеркивается, что некоторые из этих членов (страйкбольных клубов - ред.) бывали и в Калининграде, и в Белоруссии", - сказал Д. Яунишкис BNS после заседания комитета.

В годовой оценке угроз ДГБ в 2015 году были названы и члены действующих в Литве страйкбольных клубов, согласно отчету, ездившие на турнир в Калининградской области России, где их обучали военной тактике, используемой в российской армии.

В отчете разведведомства говорилось, что члены неназванных клубов "имитировали тактику специальных сил России и тренировались с российскими и белорусскими страйкбольными командами". "Участвующие в таких мероприятиях члены страйкбольных клубов обучаются используемой российской армией военной тактике, эти навыки могут быть использованы при проведении реальных военных действий с вооруженными силами России", - говорится в документе ДГБ.

Глава КНБО В. Бакас отмечает, что необходимо об

BNS
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