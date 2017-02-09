Глава комитета Сейма: российские учения у границ Литвы будут крупнейшими в истории

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BNS
четверг, 9 февраля 2017 г. 18:50
Предстоящие в этом году в России и Беларуси военные учения "Запад - 2017", по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы, говорит председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.
© AFP/Scanpix

"Я только могу сказать, что у наших границ таких учений, с такой численностью военнослужащих и с такими вооружениями никогда не было", - сказал В.Бакас BNS в Сейме после заседания комитета в четверг.

Литовская военная разведка располагает точными данными о масштабах планирующихся учений, однако, по словам В.Бакаса, эти цифры засекречены.

Глава КНБО утверждал, что попросит разведведомства представить эту информацию в ежегодной оценке угрозы национальной безопасности, которая подлежит обнародованию: "Я полагаю, что эти цифры нужно раскрыть людям".

Vytautas Bakas
Vytautas Bakas
© DELFI / Andrius Ufartas

Политик добавил, что "Запад-2017" будут учениями наступательного характера.

"Однозначно. Все учения, которые российская политическая элита моделирует вблизи наших границ, она моделирует не только для того, чтобы размять мышцы военным. Моделируются сценарии вторжения в страны Балтии", - сказал В.Бакас.

Оценку угроз нацбезопасности Литвы ежегодно готовят Департамент госбезопасности и подведомственный Министерству обороны Второй департамент оперативных служб.

BNS
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