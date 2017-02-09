Глава комитета Сейма: российские учения у границ Литвы будут крупнейшими в истории

"Я только могу сказать, что у наших границ таких учений, с такой численностью военнослужащих и с такими вооружениями никогда не было", - сказал В.Бакас BNS в Сейме после заседания комитета в четверг.

Литовская военная разведка располагает точными данными о масштабах планирующихся учений, однако, по словам В.Бакаса, эти цифры засекречены.

Глава КНБО утверждал, что попросит разведведомства представить эту информацию в ежегодной оценке угрозы национальной безопасности, которая подлежит обнародованию: "Я полагаю, что эти цифры нужно раскрыть людям".

Политик добавил, что "Запад-2017" будут учениями наступательного характера.

"Однозначно. Все учения, которые российская политическая элита моделирует вблизи наших границ, она моделирует не только для того, чтобы размять мышцы военным. Моделируются сценарии вторжения в страны Балтии", - сказал В.Бакас.

Оценку угроз нацбезопасности Литвы ежегодно готовят Департамент госбезопасности и подведомственный Министерству обороны Второй департамент оперативных служб.