Глава комитета Сейма: охват угроз национальной безопасности меняется

"Если говорить о самих мишенях, очевидно, что если до этого времени мы больше смотрели на нашу безопасность, конкретно - на нашу страну, ее общество как на мишень, то сегодня охват угроз меняется, и главной мишенью становятся ЕС, НАТО, и, возможно, главная цель - расколоть ЕС посредством интервенции в политические процессы, чтобы показать, что НАТО больше не способно справляться с теми вызовами, из-за которых оно было создано", - сказал В. Бакас BNS после визита.

В прошлогоднем документе, подготовленном разведывательными службами страны, было указано, что главную угрозу для национальной безопасности Литвы представляют имперские амбиции России, агрессивная внешняя политика, подготовка к применению военной силы, особенно активная разведывательная деятельность, направленная против интересов Литвы, враждебная информационная политика, усилия по разжиганию враждебного отношения национальных общин Литвы к Литовскому государству.