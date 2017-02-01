Глава комитета Сейма: охват угроз национальной безопасности меняется

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BNS
среда, 1 февраля 2017 г. 18:56
Охват угроз меняется и главной мишенью становятся Европейский Союз (ЕС) и НАТО, сказал после выездного заседания в Департаменте госбезопасности (ДГБ) председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.
Vytautas Bakas
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Если говорить о самих мишенях, очевидно, что если до этого времени мы больше смотрели на нашу безопасность, конкретно - на нашу страну, ее общество как на мишень, то сегодня охват угроз меняется, и главной мишенью становятся ЕС, НАТО, и, возможно, главная цель - расколоть ЕС посредством интервенции в политические процессы, чтобы показать, что НАТО больше не способно справляться с теми вызовами, из-за которых оно было создано", - сказал В. Бакас BNS после визита.

В прошлогоднем документе, подготовленном разведывательными службами страны, было указано, что главную угрозу для национальной безопасности Литвы представляют имперские амбиции России, агрессивная внешняя политика, подготовка к применению военной силы, особенно активная разведывательная деятельность, направленная против интересов Литвы, враждебная информационная политика, усилия по разжиганию враждебного отношения национальных общин Литвы к Литовскому государству.

BNS
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Политика

Глава комитета Сейма: охват угроз национальной безопасности меняется (14)

Vytautas Bakas
Охват угроз меняется и главной мишенью становятся Европейский Союз (ЕС) и НАТО, сказал после выездного заседания в Департаменте госбезопасности (ДГБ) председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.

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