Глава КНБО: нужно тщательное расследование связей политиков и влияния на энергопроекты

"Расследование деятельности Миндаугаса Бастиса дало основания всем, всему обществу, не быть наивными, и СМИ прекрасно понимают, что выводы по М. Бастису лишь вершина айсберга. Здесь переплелись и энергетические, и коррупционные интересы, и деятельность иностранных разведок, и такие неприглядные вопросы внутренней политики. Это, я считаю, нужно расследовать дальше", - сказал в понедельник в интервью BNS В. Бакас.

Представитель правящего Союза крестьян и зеленых уже подготовил и соответствующий проект постановления сейма, сейчас он ведет консультации с другими фракциями парламента по вопросу поддержки этой инициативы.

Сейм утвердил заключение специальной комиссии, в котором констатировано, что есть основания начать импичмент, потому что М. Бастис грубо нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию. Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных Департаментом госбезопасности (ДГБ) его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

До этого сейм уже утвердил выводы КНБО, который проводил расследование связей М. Бастиса. В этих выводах говорится, что депутат действовал против интересов Литвы, а его связи с названными в материалах ДГБ лицами представляют угрозу для безопасности страны.

"Влияние политиков на энергетическую политику нужно расследовать, я выступаю с такой инициативой, подготовил проект постановления сейма", - сказал В. Бакас.