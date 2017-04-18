Глава КНБО: лица из окружения Бастиса хотели изменить геополитическое направление Литвы

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BNS
вторник, 18 апреля 2017 г. 16:56
Лица, с которым поддерживал тесные связи член Сейма Литвы Миндаугас Бастис, хотели изменить геополитическое направление Литвы, заявил во вторник председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас, представляя выводы комитета.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Domantas Pipas

"Данные, собранные в ходе парламентского расследования, свидетельствуют о том, что основной целью деятельности людей, с которыми поддерживал тесные отношения господин Миндаугас Бастис, было изменение геополитического направления Литвы и действие против наших интересов в сфере энергетической безопасности", - заявил В. Бакас.

Между тем, член фракции Социал-демократической партии М. Бастис утверждал, что расследование парламентского комитета не является объективным, оно политически пристрастно. По его словам, все определила политическая ангажированность. Все обвинения он назвал слухами и акцентировал, что не действовал против Литовского государства и не предавал его.

КНБО, проведший по поручению парламента расследование связей М. Бастиса с представителями российского государственной корпорации атомной энергетики "Росатом", констатировал, что парламентарий действовал против интересов Литовского государства.

В выводах комитета говорится, что "близкие связи члена Сейма М. Бастиса с бывшими и нынешними сотрудниками разведки и безопасности Российской Федерации, с близкими Кремлю журналистами, с бывшими и нынешними представителями криминального мира создают угрозу национальной безопасности".

В выводах также говорится, что М. Бастис, выступая в качестве посредника "Росатома" и связанных с ним компаний, "стремился оказать влияние на политические процессы и высших должностных лиц в Литве, которые могли изменить геополитическое направление Литвы и нанести вред Литовскому государству".

Материалы расследования были переданы комиссии об импичменте М. Бастису , но она приостановила свою деятельность до публикации выводов КНБО. Комитет решил свой материал передать означенной комиссии, как только она возобновит свою работу. Комиссию по импичменту планируется обновить - назначить других членов Сейма, вместо входящих в КНБО и участвовавших в расследовании связей М. Бастиса, чтобы не было сомнений в беспристрастности.

Сейм поручил КНБО проверить, не представляют ли угрозу для национальной безопасности указанные в материале ДГБ связи М. Бастиса связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

BNS
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