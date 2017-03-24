Глава КНБО: информация ДГБ о связях Бастиса действительно серьезная

"Информация, которая была предоставлена - действительно серьезная, разведывательные службы проделали очень большую работу, и у Сейма будет много работы", - сказал журналистам В.Бакас журналистам после заседания комитета.

По его словам, глава ДГБ Дарюс Яунишкис и другие участвовавшие в заседании КНБО сотрудники госбезопасности предоставили и другую информацию, отличную от той, что была обнародована, в том числе и секретную - за период 15-ти последних лет.

Получивший полномочия специальной комиссии КНБО проверяет вероятную угрозу, которую могут представлять связи члена Социал-демократической фракции Сейма для национальной безопасности.

Заседания комитета носят закрытый характер, от более подробных комментариев их содержания члены комитета пока отказываются.

На прошлой неделе Сейм по инициативе оппозиции поручил КНБО провести отдельное расследование относительно вероятной угрозы, которую могут представлять связи парламентария для национальной безопасности.

Также по инициативе правящих в отношении М. Бастиса начат процесс импичмента, сформирована специальная комиссия. Расследование и импичмент начаты из-за указанных в материале ДГБ связей М.Бастиса с представителями российской энергетики и литовского преступного мира.