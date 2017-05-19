Глава Фонда борьбы с коррупцией: Навального вряд ли можно остановить

Соратник российского оппозиционного политика Алексея Навального, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков уверен, что оппозиционера вряд ли можно остановить в его стремлении принять участие в президентских выборах 2018 года. Доказательство тому - его активность, считает он.

Проживающий в данный момент в Британии В.Ашурков был вынужден покинуть страну в связи с тем, что Следственный комитет России обвиняет его в мошенничестве в ходе предвыборной кампании А.Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году, и он объявлен в розыск. В 2015 году он получил политическое убежище в Британии. В Вильнюсе он принимает участие в проходящем в эти дни Вильнюсском российском форуме.

В интервью DELFI В.Ашурков отметил, что ситуация в России сейчас очень динамичная, а предсказать ее развитие очень сложно.

"Это очень сложно предсказать. Когда Алексей объявил о дате массовых выступлений 26 марта, никто, включая него самого, не думал, что это вызовет такой резонанс. Это показывает усталость от текущей ситуации, что нет образа будущего, который давали бы власти", - утверждал он.

- На днях одно из российских изданий опросило экспертов по поводу того, Алексей Навальный — это политик или фактор политики, который используется в том числе и его оппонентами. Как бы Вы ответили на такой вопрос?

- Я не очень люблю терминологические определения, эзотерические, на мой взгляд. Вот, как мы познакомились с Навальным. В 2009 году я был топ-менеджером большой российской инвестиционной группы "Альфа-групп" и никогда до этого не занимался политикой, не был членом никакой партии. Я стал читать его блог, а он занимался корпоративным управлением, чем и я. Я понял, что он не только говорит о коррупции, он пытается что-то с этим делать. Подает иски в суды, запросы в различные органы и пишет с определенной долей юмора и самоиронией. Мне это импонировало, и я написал ему в начале 2010 года, сказал, что тоже занимаюсь корпоративным управлением, что мне кажется, что какие-то вещи он делает не так и т.д. С тех пор я стал ему помогать и это привело через пару лет к тому, что мне пришлось оставить работу в "Альфа-групп", а еще через пару лет мне пришлось покинуть Россию.

- Иными словами, борьба с коррупцией затягивает?

- Для меня борьба с коррупцией со временем стала основной. Поэтому я не объективный человек (при оценке фигуры Навального - DELFI). Для меня Алексей - и не политик, и не фактор, а во многом друг и человек, которого я очень уважаю. В детстве я читал книги из серии "Пламенные революционеры". В советском детстве было понятие героя, на которого ты равняешься. И когда мы очутились в двадцать первом веке, то задумываешься, кто те герои, сравнимые с теми, на кого мы равнялись в детстве. И безусловно Алексей Навальный за последние годы стал одним из главных людей, которые вызывают восхищение в современной России. Поэтому я очень рад, что мне довелось, и мы продолжаем с ним активно работать и сотрудничать.

- Вы занимались стратегией. Как охарактеризовать в общих чертах стратегию ФБК?

- Когда мы познакомились с Навальным в его юридической компании, то отчасти занимались антикоррупционными расследованиями. С тех пор мы прошли большой путь, и сейчас в нашем московском офисе работает порядка 30 человек. Я в принципе концентрировался на трех вещах - это стратегия, идеология, программа и другие документы с этим связанные. Вторая вещь — привлечение финансирования, краудфандинг и работа с донорами. Третье — отношения с лидерами общественного мнения, как бы пропаганда того, что мы делаем и вовлечение их в наши кампании.

- ФБК концентрируется на борьбе с коррупцией. Фонд проводит расследования уже довольно долгое время — какой результат Вы видите, кроме того, что Навального постоянно задерживают и судят?

- То, что Алексей считает коррупцию основной темой своей работы, наверное, является одним из главных факторов, почему за последние годы он стал самым авторитетным оппозиционным политиком. Коррупция в России — это не просто взятка, которую ты даешь врачу в поликлинике. Коррупция стала целой системой, это стержень, на котором основана власть в современной России.

- По сути, Навальный проводит обычную журналистскую работу...

- Это так. И поскольку в современной России традиционные политические инструменты, которые существуют в развитых странах (участие в выборах, прежде всего), закрыты для некоторых кандидатов, нам приходится развивать разные виды активности, часть этого — антикоррупционные расследования и наша деятельность по борьбе с коррупцией. Поскольку нас не пускают в СМИ, нам приходится самим становиться СМИ. Это, прежде всего, блог Алексея, в последние годы — это наши видеоматериалы, ролики и расследования.

- Получается, что Вы создаете новые форматы, а Ваши оппоненты ими же пользуются. Недавно появился ролик с Алишером Усмановым...

- Посмотрим, сколько просмотров будет у ролика Усманова. Я думаю, это число несопоставимое с тем, что набрал наш фильм про Дмитрия Медведева. Безусловно, государственные и окологосударственные СМИ и целые фабрики ботов обладают практически неограниченными ресурсами для поддержания своей деятельности и попыток нам противодействовать. Но мы видим, что они производят довольно жалкое впечатление. По крайней мере, в интернете, мы можем с уверенностью сказать, наша деятельность входит в резонанс с тем, что нужно и интересно людям. Свидетельство этого - число просмотров наших расследований и роликов. В последнее время мы запустили канал "Навальный live", цифры аудитории там достаточно быстро растут.

- Почему, тем не менее, для большей части россиян Навальный остается чужим?

- Это утверждение может быть красивое и броское, но не проверяемое. Давайте возьмем Москву, выборы 2013 года. Вначале узнаваемость Навального была невелика, ему давали 10%. За счет нашей довольно яркой и грамотной кампании, которая включала в себя интернет, агитацию в разных точках Москвы, встречи во дворах Москвы — их было более 200, мы получили довольно беспрецедентный результат для независимого кандидата (27%) и практически вышли во второй тур с нынешним мэром Собянином. То есть, это не отлитая в граните ситуация, она довольно динамическая. Мы видим, что политический капитал Навального и группы людей вокруг него растет. Видим, что существующая система начинает давать трещины, она не очень стабильна и эта нестабильность увеличивается. И мы используем точки стресса, одной из которых являются, например, предстоящие президентские выборы в 2018 году, чтобы раскачивать ее, с другой стороны — доносить людям наши мысли и идеи. Это идея о том, что государство в России устроено несправедливо, и мы хотим его изменить и поставить в центр государства каждого человека.

- Что, по Вашей мысли, нужно изменить в России в плане политической и идеологической плоскостей?

- Если сводить это к нескольким лозунгам, то, во-первых, это возвращение политических свобод, обратной связи между обществом и государством, которые были узурпированы и сведены в последние годы к имитации. Второе, это репрезентативная политическая система — свободные выборы, независимая судебная система, которая сейчас подчинена административному ресурсу и свободные СМИ. Если все это хотя бы немного отпустить, думаю, изменения будут достаточно быстрые и позитивные. С точки зрения социально-экономической политики, мы видим, что Россия характеризуется очень высоким коэффициентом неравенства, и мы считаем, что это ненормально. Соответственно, политика, которую будет проводить президент Навальный и его правительство, будет направлена на инклюзивность, чтобы все слои общества участвовали в создании и разделе экономического пирога в нашей стране. И одной из ключевых мер в этом отношении является введение существенной минимальной зарплаты в размере 25 000 рублей. Мы считаем, что эта мера выведет миллионы людей из нищеты и бедности, послужит снижению неравенства, которое мы сейчас наблюдаем.

- Вы вспомнили о выборах в Москве, грядущих президентских выборах. То, что Вы рассказывали о выборах в Москве — это прямая политика, а ею сейчас в России заниматься очень сложно. В этой перспективе Вы видите возможность, что Навальный не будет изолирован, а будет активно участвовать?

- Последние месяцы показывают, что он участвует достаточно активно вне зависимости от того, будет он избираться или нет. Мы понимаем, что решение о том, кто войдет в бюллетень для голосования на президентских выборах, будет сугубо политическим и будет приниматься в Кремле. Наша задача — создать достаточное политическое давление на тех, кто будет принимать это решение, чтобы они посчитали для себя меньшим злом включить Навального в этот список. Потому что иначе выборы будут нелегитимными, а невключение Навального в список будет серьезным фактором дестабилизации в стране. И мы последовательно идем к этой цели. Мы задолго объявили о президентских амбициях и кампании Навального. Мы ведем работу не только в интернете, но и в регионах. Сейчас открыто около 30 штабов. Наша цель открыть больше 70 штабов в разных регионах России.

- Открытие штабов сопровождается инцидентами...

- Почти каждое открытие нашего штаба в регионах сопровождается инцидентами - угрозы бомбы, либо — это агрессивные проправительственные активисты. Алексея обливали зеленкой, последний инцидент закончился для него серьезной травмой глаза. Все это происходит, но просто я знаю Алексея, и давление, которое на него оказывается возникло не сегодня, и не вчера. То, что его брат сидит в тюрьме по сфабрикованному политическому обвинению, а он продолжает бороться, свидетельствует о том, что его вряд ли можно будет остановить.

- Вы сказали, что лучше быть на свободе, чем в российской тюрьме. И это, безусловно, понятно с точки зрения общечеловеческой. Но мы видим, что активные люди Россию покидают, а изменить ситуацию из-за пределов сложно. Кто остается в России и останется?

- Хотя абсолютные цифры покидающих в силу разных причин людей большие и исчисляются сотнями тысяч...

- Активных россиян...

- Это все так, но в процентном соотношении это небольшой процент и не катастрофа. Поскольку я верю в то, что в России изменения неизбежны, этот поток в результате изменения потечет в обратную сторону. Я видел Россию в девяностые, когда происходили крупные изменения во всех сферах, Россия была местом, где свобода царила во всех отношениях. Профессионалу можно было заработать больше, чем на сравнимых позициях на Западе. Россия стала тогда магнитом для иностранцев и русскоязычных людей, которые уехали в разное время из-за СССР. Я уверен, что такой золотой век для России не за горами.

- И что показали недавние протесты против коррупции? И чего стоит ожидать?

- Это очень сложно предсказать. Когда Алексей объявил о дате массовых выступлений 26 марта, никто, включая него самого, не думал, что это вызовет такой резонанс. Это показывает усталость от текущей ситуации, что нет образа будущего, который давали бы власти...

- Они как раз предлагают довольно ясную картину мира...

- Основанную на архаике — это ВОВ, религиозные скрепы. Это все прошлое, при этом социальная мобильность за последние годы очень сильно сократилась. Места в госкомпаниях и официальных структурах занимает следующее поколение чиновничьей номенклатуры, и экономика все больше огосударствлевается, частной инициативы все меньше и меньше. Конечно, это оставляет людям, особенно молодым, все меньше перспективы на будущее. И безусловно, люди этим недовольны. Может быть, не всегда их недовольство переходит в политические требования, но мы стараемся дать им этот канал и всячески его развивать и расширять.