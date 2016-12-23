Глава ДГБ: Россия может действовать в Литве под прикрытием терроризма

Россия и Беларусь могут действовать в Литве под прикрытием терроризма, заявил директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления", - заявил журналистам глава ДГБ после встречи с новым кабинетом министров.

Он подтвердил, что, говоря о восточном направлении, он имел в виду Беларусь и Россию.

Источником напряжения в связи с угрозой терроризма на этой неделе стал теракт в Германии, когда грузовик протаранил рождественскую ярмарку. Погибли 12 человек.

Нельзя исключать возможности того, что террористические выпады могут быть осуществлены и в Литве, считает Д. Яунишкис.

"Никогда нельзя гарантировать, что эти вещи у нас не повторятся, и мы к этому должны готовиться", - сказал он.

Глава ДГБ ознакомил новых министров с разведывательной деятельностью и угрозами нацбезопасности.

"Очень важно ознакомить новое правительство и новых политиков, которые пришли управлять государством, с работой разведки, для чего она нужна, с ее методами работы", - сказал Д. Яунишкис.

Ему вторил и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Это очень хороший пример того, как новой администрации помогают работать, чтобы те люди, у которых раньше не было подобных дел, могли осознать, какая ответственность министра во всех сфера в вопросах безопасности государства", - сказал премьер.

Сходные учения ДГБ обещает провести и для новых членов Сейма.