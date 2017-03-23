Глава ДГБ: поддержка сепаратистов на Востоке Украины - действие против Литвы

Директор ведомства в четверг подтвердил, что в Литве "есть желающие поехать и воевать на стороне сепаратистов", но привести другие детали отказался.

DELFI сообщил, что в поле зрения разведки и правоохраны из-за подозрений в участии в боевых действиях на Восточной Украине или из-за предоставления помощи действующим там организациям сепаратистов оказались несколько граждан Литвы и один проживающий в стране гражданин Украины.

Д.Яунишкис говорит, что такие действия - это "движение против установленного государственного курса", потому что "установлено, что мы не поддерживаем оккупацию Крыма, сепаратистские настроения Донецка и Луганска".

"Это действие против Европейского Союза (ЕС), НАТО, западных ценностей и Литвы", - сказал журналистам Д. Яунишкис.

По его словам, задача литовских ведомств - "наблюдать, идентифицировать и, если возвращаются, то предпринимать соответствующие действия".

Напомним, что портал DELFI сообщил, что в Литве были получены данные о том, что бывший сотрудник каунасской полиции, уволенный со службы за взяточничество, мог в 2014-2015 годах воевать на стороне украинских сепаратистов.

Вильнюсская полиция ищет скрывающегося от наказания Сергея Шмакова 1978 года рождения. Сообщается, что он, скрывшись от правоохранительных органов Литвы, сбежал на Восток Украины и там присоединился к группировкам сепаратистов. С. Шмаков в Литве привлекался к суду за кражи, многократные нарушения госграницы Литвы и Беларуси, за убийство.

Сообщается, что в поле зрения ДГБ попадал и имеющий вид на жительство в Литве гражданин Украины Эдуард Акопов. В социальных сетях обнаружена информация о его деятельности в Донецке, участии в военном конфликте на стороне сепаратистов, есть подозрения, что он был главарем одной из группировок так называемой Донецкой народной республики. После того, как боевые действия между Вооруженными силами Украины и сепаратистами немного утихли, Э. Акопов стал приезжать в Литву, искал возможности привезти детей с Восточной Украины в литовские санатории. Выданный Э. Акопову временный вид на жительство в Литве аннулирован, он депортирован из страны, пишет портал delfi.lt.