Глава ДГБ Литвы: 13 депутатов не обратились за разрешением на доступ к засекреченной информации

За разрешениями на доступ к засекреченной информации не обратились 13 членов сейма Литвы, которым это полагается по должности, объявил в четверг директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

Главе парламентского Комитета по культуре, лидеру "аграриев" Рамунасу Карбаускису такое разрешение уже предоставлено.

"Сейчас разрешения уже есть у 63 членов сейма, идет проверка шести членов сейма, вопросник не заполнили 13 членов сейма, которым полагается иметь разрешения на работу с засекреченной информацией", - сказал Д. Яунишкис в четверг, отвечая на письменно заданные ему вопросы представителя фракции партии "Порядок и справедливость" Пятраса Гражулиса.

Возглавивший сейм Викторас Пранцкетис пополнил список парламентариев, которые должны иметь разрешения на доступ к засекреченной информации. В него наряду с членами парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне заносятся и все председатели комитетов сейма и их заместители, председатели комиссий.

По данным BNS, после проверки ДГБ на этой неделе В. Пранцкетис подписал разрешение на работу с секретной информацией главе Комитета по культуре Р. Карбаускису.

По словам главы ДГБ, пока единственный член сейма этого созыва, который обратился за таким разрешением и не получил его - представитель Социал-демократической фракции Миндаугас Бастис.

Сейм на этой неделе принял решение начать процесс импичмента М. Бастису из-за его связей с лицами, работающими в пользу России. Предпринято обращение в Конституционный суд на предмет того, не нарушил ли М. Бастис своими действиями присягу и Конституцию.