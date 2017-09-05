Военными учениями "Запад 2017" Россия хочет запугать страны Балтии и их союзников, продемонстрировав, таким образом, свое могущество и силу, и в определенной мере, она достигла этих целей, в интервью передаче "900 секунд" в эфире телеканала LNT сказал директор центра стратегической коммуникации НАТО в Риге Янис Сартс.
Zapad 2013
© Reuters / Scanpix

Сартс признал, что объемы военных учений России и Беларуси "Запад 2017" — самые крупные в Европе, притом, по своему содержанию, они направлены не на оборону, а на нападение.

"Конечно, это создает подозрения и опасения, но я не хотел бы их преувеличивать и говорить, что это, своего рода, угроза военной акции против стран Балтии. Такое невозможно, потому что тогда это было бы нападением на блок НАТО, который точно намного сильнее, чем Россия", — полагает глава центра НАТО.

Янис Сартс добавил, что "учениями "Запад 2017" Россия хочет запугать страны Балтии и их союзников, как бы говоря: "не делайте то, что нам не нравится". И в определнной мере Россия своей цели уже достигла".

Военные учения России и Беларуси "Запад 2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В связи с этим США усилили миссию патрулирования воздушной территории стран Балтии, перебросив в литовский Шяуляй семь истребителей F-15C Eagle.

Кроме того, в Литве, Латвии, Эстонии и Польше сейчас дислоцированы международные батальоны НАТО, численность каждого из них составляет примерно тысячу военнослужащих.

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