ГКСЭ: бывшая министр образования Питренене нарушила законы

Сама А. Питренене сказала, что решение является несправедливым, она планирует обжаловать его в суде.

В прошлом году правительство по предложению А. Питренене выделило упомянутому центру профобучения помещения почти в тысячу кв. метров в Паланге. Через несколько месяцев после парламентских выборов, когда она перестала занимать должность министра, А. Питренене устроилась главой отдела сектора курортного бизнеса в этом центре и работала в этих помещениях.

ГКСЭ установила, что в последние годы до завершения работы в министерстве она приняла решения в отношении центра, у комиссии есть доказательства того, что А. Питренене сама попросилась занять должность в центре.

Экс-министр в среду пояснила, что трудоустраиваясь в центре, не стремилась к личной выгоде. А. Питренене покинула должность в центре после того, как СМИ опубликовали упомянутые факты.