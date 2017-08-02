ГКСЭ: бывшая министр образования Питренене нарушила законы

BNS
среда, 2 августа 2017 г. 15:45
Бывший министр образования и науки Литвы Аудроне Питрене вступила в конфликт интересов, когда заботилась о помещениях Центра профобучения им. Короля Миндаугаса, а позднее в этом центре трудоустроилась, констатировала в среду Главная комиссия по служебной этике Литвы (ГКСЭ).
Audronė Pitrėnienė
© DELFI / Karolina Pansevič

Сама А. Питренене сказала, что решение является несправедливым, она планирует обжаловать его в суде.

В прошлом году правительство по предложению А. Питренене выделило упомянутому центру профобучения помещения почти в тысячу кв. метров в Паланге. Через несколько месяцев после парламентских выборов, когда она перестала занимать должность министра, А. Питренене устроилась главой отдела сектора курортного бизнеса в этом центре и работала в этих помещениях.

ГКСЭ установила, что в последние годы до завершения работы в министерстве она приняла решения в отношении центра, у комиссии есть доказательства того, что А. Питренене сама попросилась занять должность в центре.

Экс-министр в среду пояснила, что трудоустраиваясь в центре, не стремилась к личной выгоде. А. Питренене покинула должность в центре после того, как СМИ опубликовали упомянутые факты.

BNS
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Политика

ГКСЭ: бывшая министр образования Питренене нарушила законы

Audronė Pitrėnienė
Бывший министр образования и науки Литвы Аудроне Питрене вступила в конфликт интересов, когда заботилась о помещениях Центра профобучения им. Короля Миндаугаса, а позднее в этом центре трудоустроилась, констатировала в среду Главная комиссия по служебной этике Литвы (ГКСЭ).

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