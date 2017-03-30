Германия поздравляет Литву: найден Акт 16 февраля 1918 года

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 16:33
МИД Германии в четверг подтвердил, что обнаруженный в его архиве документ является постановлением Литовского Совета от 16 февраля 1918 года о восстановлении независимого Литовского государства, и поздравил литовцев с этой находкой.
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"Какая замечательная находка! Это прекрасная новость для наших друзей из Литвы. Мы радуемся вместе с вами", - говорится в комментарии МИД Германии.

Его передали BNS представители министерства и посольства Германии в Вильнюсе.

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Как говорится в сообщении, политический архив министерства сразу же занялся анализом документов и установил, что это "постановление, которое составил Литовский Совет, во время заседания 16 февраля 1918 года единогласно постановивший направить Германии и другим государствам письма с просьбой о признании Литовского государства".

Документ с подписями сигнаторов в среду нашел в архиве профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Литовские дипломаты сейчас выясняют правовой статус документа и возможности обратиться к Германии с просьбой передать документ Литве.

Где находятся другие экземпляры Акта о независимости Литвы, неизвестно.

BNS
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