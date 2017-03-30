Германия поздравляет Литву: найден Акт 16 февраля 1918 года

МИД Германии в четверг подтвердил, что обнаруженный в его архиве документ является постановлением Литовского Совета от 16 февраля 1918 года о восстановлении независимого Литовского государства, и поздравил литовцев с этой находкой.

"Какая замечательная находка! Это прекрасная новость для наших друзей из Литвы. Мы радуемся вместе с вами", - говорится в комментарии МИД Германии.

Его передали BNS представители министерства и посольства Германии в Вильнюсе.

Как говорится в сообщении, политический архив министерства сразу же занялся анализом документов и установил, что это "постановление, которое составил Литовский Совет, во время заседания 16 февраля 1918 года единогласно постановивший направить Германии и другим государствам письма с просьбой о признании Литовского государства".

Документ с подписями сигнаторов в среду нашел в архиве профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Литовские дипломаты сейчас выясняют правовой статус документа и возможности обратиться к Германии с просьбой передать документ Литве.

Где находятся другие экземпляры Акта о независимости Литвы, неизвестно.