Германия поддерживает стремление Литвы обеспечить безопасность БелАЭС

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BNS
четверг, 2 марта 2017 г. 09:36
Находящийся с визитом в Вильнюсе министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль завил, что понимает обеспокоенность литовского правительства по поводу строящейся в Беларуси атомной станции и поддерживает стремление добиться ее безопасности через международные организации.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis
© Reuters / Scanpix

"Мы прекрасно понимаем озабоченность Литвы по поводу строящейся станции. Мы поддерживаем стремления обеспечить безопасность строящейся станции посредством обращения в Международное агентство по атомной энергетике", - заявил в среду З. Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Глава МИД Германии сказал, что в течение всей своей политической карьеры был скептически настроен в отношении АЭС, поскольку их электроэнергия дорогостоящая и должна субсидироваться.

"В Европе не строя сейчас ни одной электростанции, которая бы не субсидировалась, и именно по этой причине мы должны перейти к возобновляющимся источникам энергии", - сказал С. Габриэль.

Литовское правительство беспокоится о том, что Белорусская АЭС (БАЭС) в Островце, возводится в 50 км. от столицы Литвы - Вильнюса, без соблюдения стандартов безопасности, к тому же она может помешать планам Балтийских стран синхронизировать свои ЛЭП с Западной Европой.

Однако призывы Литвы бойкотировать электроэнергию с этой станции пока не получили твердой поддержки органов Евросоюза и соседей. Белорусские власти заверяют, что АЭС строится при соблюдении высших стандартов безопасности.

BNS
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