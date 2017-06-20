Генсекретарь НАТО и президент Литвы будут наблюдать за военным учения "Железный Волк - 2017"

"Эти учения полностью покажут, что формирование передового батальона сил НАТО завершено, он полностью может участвовать в таких учениях. Именно генеральный секретарь и является тем архитектором, благодаря которому у нас имеются батальоны НАТО, в чём очень много и его личного участия, чтобы в НАТО происходили столь быстрые реформы, и чтобы решения так быстро претворялись в жизнь. Поэтому мы его считаем своим другом, другом Литвы", - сказала радиостанции LRT radijas глава государства.

В мероприятиях примут участие также министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, командующий Литовской армией генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, ожидается прибытие послов и командующих войсками других стран НАТО, депутаты парламента, представители Йонавского и Кедайняйского муниципалитетов, другие гости.

Все они будут наблюдать за тем, как задействованные в учениях военнослужащие преодолевают водные препятствия, как международная боевая группа с тяжёлой техникой будет переправляться через реку по понтонным мостам и продолжит выполнение боевого задания.

В крупнейших в этом году международных военных учениях "Железный Волк 2017", которые пройдут в Литве, принимают участие более 5300 военнослужащих из десяти стран НАТО.

В ходе учений будет оцениваться взаимодействие сил передового батальона НАТО в Литве и готовность к выполнению различного типа задач вместе с партнёрами, сообщает Минобороны страны.

Военные учения "Железный Волк 2017" являются частью проводимых в странах Балтии Польше учений "Saber Strike" (Удар меча). Эти учения планирует и организует ставка Сухопутных сил США в Европе.