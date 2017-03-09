Генсек НАТО: мы сделаем для безопасности стран Балтии гораздо больше, чем просто отправкa батальонов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в Брюсселе в четверг, отвечая на вопрос BNS, что отправка батальонов союзников в Балтию и Польшу — это важно, но НАТО сделает гораздо больше для обеспечения безопасности в регионе.

Журналист из BNS попросил Столтенберга в штаб-квартире НАТО прокомментировать заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что недостаточно прислать в Балтию и Польшу батальоны союзников, и НАТО должна до намеченных на сентябрь российских учений "Запад-2017" ввести в регионе дополнительные меры безопасности.

"Мы втрое увеличили силы реагирования (NRF) НАТО, чтобы при необходимости можно было прислать дополнительные силы, а также создали новые силы быстрого реагирования, где находящиеся в состоянии наибольшей готовности подразделения могут быть дислоцированы в течение пары дней. Тем самым мы при необходимости сможем быстро усилить свои войска", — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

"Мы создали в восьми странах Центральной и Восточной Европы штабные элементы (NFIU), задачей которых является объединять Силы обороны Эстонии с войсками НАТО, проводить учения и при необходимости доставлять дополнительные войска", — сказал генсек альянса.

По словам Столтенберга, НАТО увеличивает инвестиции в инфраструктуру и размер предварительно позиционированного снаряжения в восточной части альянса.

"Для НАТО важно отвечать умеренно и пропорционально. То, что мы делаем, является обороной. Мы не хотим новой холодной войны, не ищем противостояния с Россией и не хотим новой гонки вооружений", — сказал экс-премьер Норвегии.

"Именно поэтому мы ищем верный баланс, чтобы подать сигнал о солидарности НАТО, предложить убедительное сдерживание в виде присутствия международных войск и в то же время избежать эскалации ситуации", — сказал Столтенберг.

Россия в сентябре этого года проведет ежегодные крупные стратегические учения "Запад-2017" в Западном военном округе вблизи границ стран Балтии и Польши. Часть учений также пройдет на территории Беларуси.

На саммите в Варшаве в июле прошлого года НАТО решил прислать в Польшу и каждую из Балтийских стран по батальону войск союзников, которыми в Эстонии будет командовать Великобритания, в Латвии — Канада, в Литве — Германия, а в Польше — США. Батальоны должны прибыть до лета.