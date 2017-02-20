Генпрокурора Литвы пригласили в ЕП объясниться по делу Паксаса

"Сегодня из Европарламента получен запрос, сейчас он оценивается", - сказала BNS в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Рита Студене.

Комитет по вопросам права ЕП решил пригласить генпрокурора объяснить факты о возможной коррупции. Представитель ЕП в Литве Робертас Погорелис сообщил BNS, что такое приглашение очень необычно для практики Европарламента.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р.Паксаса правовой неприкосновенности весной прошлого года.

Правоохранительные органы расследуют версию того, что глава медиа-группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р.Паксасом о том, что почти за 10 000 евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу нового супермаркета Norfa в Пренай.

Как Р.Паксас, так и Г.Вайнаускас свою вину отрицали и называли дело политизированным.

Р.Паксас заявлял Lietuvos rytas, что после решения европарламентариев вызвать Э.Пашилиса "стал больше верить в правосудие ЕС".