Генпрокурор: Пукас угрожал своей помощнице

Прокурор указал, что член Сейма Пукас оказывал психологическое воздействие на свою помощницу, угрожал ей увольнением, с другими девушками общался "имея намерение сексуально с ними общаться", - утверждал Э.Пашилис.

"Прошу Сейм лишить его неприкосновенности, дабы можно было предъявить ему подозрения", - сказал прокурор.

По его утверждению, свидетельства четырёх женщин и полученные в ходе досудебного расследования данные позволяют обоснованно утверждать, что в январе-феврале этого года К.Пукас мог сексуально домогаться зависящих от него по службе или в иной степени женщин.

Прокуратура также утверждает, что К. Пукас держал оружие в сейфе в рабочем кабинете.

В справке Генпрокуратуры говорится, что парламентарий требовал от своей помощницы выполнения не связанных с работой в Сейме функций, грозился уволить, если она не станет этого делать.

Члены Сейма инициировали в отношении К.Пукаса импичмент из-за его домогательств. В этом процессе сейчас ожидается позиция Конституционного суда.

К. Пукас избран в Сейм по списку партии "Порядок и справедливость" в многомандатном округе.

Член сейма Литвы не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Сейма. После обращения генпрокурора парламент должен сформировать специальную комиссию по расследованию.