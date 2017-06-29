Генпрокурор: Пукас угрожал своей помощнице

BNS
четверг, 29 июня 2017 г. 17:44
Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис в четверг обратился в Сейм с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Кястутиса Пукаса по делу о вероятных сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Domantas Pipas

Прокурор указал, что член Сейма Пукас оказывал психологическое воздействие на свою помощницу, угрожал ей увольнением, с другими девушками общался "имея намерение сексуально с ними общаться", - утверждал Э.Пашилис.

"Прошу Сейм лишить его неприкосновенности, дабы можно было предъявить ему подозрения", - сказал прокурор.

По его утверждению, свидетельства четырёх женщин и полученные в ходе досудебного расследования данные позволяют обоснованно утверждать, что в январе-феврале этого года К.Пукас мог сексуально домогаться зависящих от него по службе или в иной степени женщин.

Прокуратура также утверждает, что К. Пукас держал оружие в сейфе в рабочем кабинете.

В справке Генпрокуратуры говорится, что парламентарий требовал от своей помощницы выполнения не связанных с работой в Сейме функций, грозился уволить, если она не станет этого делать.

Члены Сейма инициировали в отношении К.Пукаса импичмент из-за его домогательств. В этом процессе сейчас ожидается позиция Конституционного суда.

К. Пукас избран в Сейм по списку партии "Порядок и справедливость" в многомандатном округе.

Член сейма Литвы не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Сейма. После обращения генпрокурора парламент должен сформировать специальную комиссию по расследованию.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Генпрокурор: Пукас угрожал своей помощнице

Kęstutis Pūkas
Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис в четверг обратился в Сейм с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Кястутиса Пукаса по делу о вероятных сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.

Сейм Литвы дал добро реформе закупок в системе обороны (2)

The Seimas Hall
В четверг Сейм Литвы принял поправки, позволяющие централизовать закупки в системе обороны.

Витис Юрконис: Стена с РФ и Беларусью строится не только из-за "зеленых человечков" (31)

Vytis Jurkonis
На границе Литвы с Калининградской областью до конца этого года вырастет двухметровый металлический забор.

План Сейма: число университетов сократить наполовину (32)

План Сейма: число университетов сократить наполовину
В четверг парламент Литвы утвердил план оптимизации сети государственных университетов. В соответствии с ним в Литве останется менее половины из действующих сейчас 14 университетов.

Кароблис обсудит с министрами стран НАТО борьбу с терроризмом (7)

Кароблис обсудит с министрами стран НАТО борьбу с терроризмом
Литовский министр обороны Раймундас Кароблис во вторник примет участие во встрече министров обороны стран - членов НАТО в Брюсселе, на которой будут обсуждаться борьба с терроризмом и финансирование обороны.
Facebook друзья
Rambler's Top100