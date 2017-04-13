Генпрокурор просит лишить депутатской неприкосновенности Степонавичюса

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис просит привлечь к уголовной ответственности парламентария Гинтараса Степонавичюса.

По имеющимся данным, можно предположить, что член Сейма голосовал за принятие правовых актов, выгодных концерну MG Baltic, утверждают прокуроры.

В обращении к Сейму говорится, что такие действия могут расцениваться как злоупотребления Г. Степонавичюсам конституционными полномочиями члена Сейма, нарушение депутатской присяги, устава Сейма, закона о деятельности политических партий и кодекса поведения государственного политика.

"Данные, собранные в этом досудебном расследовании, позволяют обоснованно считать, что член Сейма Литовской Республика созыва 2012 - 2016 годов, заместитель председателя парламентской политической партии Союз Либералов Литовской Республики и заместитель председателя фракции этой политической партии в Сейме Гинтарас Степонавичюс, вопреки служебным интересам члена Сейма, злоупотребляя служебным положением члена Сейма и конституционными полномочиями, лично не раз общался с одним из руководителей концерна, вел переговоры о средствах, которыми незаконно финансировалась политическая партия, представляемая Г. Степонавичюсом, одно публичное учреждение, Фонд помощи Г. Степонавичюса и предвыборная кампания этого члена Сейма", - пояснила Генпрокуратура.

Без разрешения парламента депутата не могут привлечь к уголовной ответственности.