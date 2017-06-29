Генпрокурор обратится в Сейм по поводу лишения иммунитета с парламентария Пукаса

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BNS
четверг, 29 июня 2017 г. 09:34
Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис в четверг планирует обратиться в Сейм с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Кястутиса Пукаса в досудебном расследовании о вероятных сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Domantas Pipas

По данным прокуратуры, в начале этого года К. Пукас мог сексуально домогаться четырех женщин. Досудебное расследование было начато в марте на основании заявлений предположительно пострадавших от него девушек.

Прокуратура также утверждает, что К. Пукас держал оружие в сейфе в его рабочем помещении в парламенте, не обеспечив его безопасности.

Эти преступления могут повлечь штраф, ограничение свободы или арест. Досудебное расследование проводится в Вильнюсской участковой прокуратуре.

Члены Сейма инициировали в отношении К. Пукаса импичмент из-за его домогательств. В этом процессе сейчас ожидается позиция Конституционного суда.

К. Пукас избран в Сейм по списку партии "Порядок и справедливость" в многомандатном округе.

Член Сейма Литвы не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Cейма. После обращения генпрокурора парламент должен сформировать специальную комиссию по расследованию.

BNS
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