Генпрокурор Литвы в Брюсселе даст объяснения по делу Паксаса

Как сообщила Генпрокуратура, генпрокурор, получивший 20 февраля приглашение комитета ЕП "поделиться мнениями об этом деле", примет участие в его заседании, как только будет установлена дата. В сообщении прокуратура также цитирует приглашение, в котором отмечается, что "этот обмен мнениями является полностью добровольным, состоится за закрытыми дверьми при соблюдении строжайшей конфиденциальности".

Литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р. Паксас правовой неприкосновенности весной прошлого года. Правоохранительные органы расследуют версию того, что глава медиа-группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что почти за 10 тыс. евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу нового супермаркета Norfa в Приенай.

Комитет по вопросам права ЕП решил пригласить генпрокурора объяснить факты о возможной коррупции. Представитель ЕП в Литве Робертас Погорелис сообщил BNS, что такое приглашение очень необычно для практики Европарламента.

Как Р. Паксас, так и Г. Вайнаускас свою вину отрицали и называли дело политизированным. Р. Паксас заявлял газете Lietuvos rytas, что после решения европарламентариев вызвать Э. Пашилиса "стал больше верить в правосудие ЕС". Р. Паксас покинул пост председателя партии "Порядок и справедливость" в октябре, после первого тура парламентских выборов в Литве.

С 204 года, когда Р. Паксас был отстранен с должности президента страны путем импичмента, политик не может участвовать в национальных парламентских выборах, но дважды был избран в ЕП.