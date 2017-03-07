Генпрокурор Литвы в Брюсселе даст объяснения по делу Паксаса

BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 19:50
Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис намерен посетить заседание комитета по делам права Европарламента, чтобы объяснить, почему литовская правоохрана просит лишить бывшего лидера партии "Порядок и справедливость" Роландас Паксаса правовой неприкосновенности в деле о групповой коррупции.
Evaldas Pašilis
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сообщила Генпрокуратура, генпрокурор, получивший 20 февраля приглашение комитета ЕП "поделиться мнениями об этом деле", примет участие в его заседании, как только будет установлена дата. В сообщении прокуратура также цитирует приглашение, в котором отмечается, что "этот обмен мнениями является полностью добровольным, состоится за закрытыми дверьми при соблюдении строжайшей конфиденциальности".

Литовские прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р. Паксас правовой неприкосновенности весной прошлого года. Правоохранительные органы расследуют версию того, что глава медиа-группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что почти за 10 тыс. евро он повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу нового супермаркета Norfa в Приенай.

Комитет по вопросам права ЕП решил пригласить генпрокурора объяснить факты о возможной коррупции. Представитель ЕП в Литве Робертас Погорелис сообщил BNS, что такое приглашение очень необычно для практики Европарламента.

Как Р. Паксас, так и Г. Вайнаускас свою вину отрицали и называли дело политизированным. Р. Паксас заявлял газете Lietuvos rytas, что после решения европарламентариев вызвать Э. Пашилиса "стал больше верить в правосудие ЕС". Р. Паксас покинул пост председателя партии "Порядок и справедливость" в октябре, после первого тура парламентских выборов в Литве.

С 204 года, когда Р. Паксас был отстранен с должности президента страны путем импичмента, политик не может участвовать в национальных парламентских выборах, но дважды был избран в ЕП.

BNS
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Политика

Генпрокурор Литвы в Брюсселе даст объяснения по делу Паксаса

Evaldas Pašilis
Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис намерен посетить заседание комитета по делам права Европарламента, чтобы объяснить, почему литовская правоохрана просит лишить бывшего лидера партии "Порядок и справедливость" Роландас Паксаса правовой неприкосновенности в деле о групповой коррупции.

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