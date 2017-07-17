Генпрокуратура Литвы: Роландас Паксас подозревается в торговле влиянием

Политика подозревают в том, что являясь в 2015 году председателем партии "Порядок и справедливость", он пообещал и договорился принять взятку в размере 15 тысяч евро.

"За это он, как подозревается, пообещал повлиять на органы государственной власти, их государственных служащих, чтобы они на законном основании действовали, осуществляя свои полномочия", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В рамках этого расследования ранее подозрения предъявлены руководителю компании Lietuvos rytas Гедвидасу Вайнаускасу и предпринимателю Антанасу Забулису. Они свою вину отрицают.