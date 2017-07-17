Генпрокуратура Литвы: Роландас Паксас подозревается в торговле влиянием

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BNS
понедельник, 17 июля 2017 г. 15:24
В понедельник Генпрокуратура Литвы поставила в известность члена Европарламента (ЕП) Роландаса Паксаса и сообщила, чтополитик подозревается в торговле влиянием.
Rolandas Paksas
© DELFI / Karolina Pansevič

Политика подозревают в том, что являясь в 2015 году председателем партии "Порядок и справедливость", он пообещал и договорился принять взятку в размере 15 тысяч евро.

"За это он, как подозревается, пообещал повлиять на органы государственной власти, их государственных служащих, чтобы они на законном основании действовали, осуществляя свои полномочия", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В рамках этого расследования ранее подозрения предъявлены руководителю компании Lietuvos rytas Гедвидасу Вайнаускасу и предпринимателю Антанасу Забулису. Они свою вину отрицают.

BNS
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