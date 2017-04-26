Генпрокуратура Литвы отказе Бастису в проведении досудебного расследования

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BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 12:59
Генпрокуратура Литвы в среду агентству BNS сообщила об отказе в проведении досудебного расследования относительно действий парламентария Миндаугаса Бастиса, который помогал другому государству действовать против Литвы.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Domantas Pipas

Прокуроры утверждают, что в материале Департамента госбезопасности (ДГБ) о о связях М.Бастиса с представителями российских государственных компаний или криминального мира "нет информации, которая подтверждала бы, что в действия члена Сейма М.Бастиса могли быть признаки совершения преступления, предусмотренного статьёй 118 Уголовного кодекса, либо иных преступных деяний".

"В просьбе М.Бастиса о начале досудебного расследования в отношении него в соответствии со статьёй 118 Уголовного кодекса им не указаны какие-либо данные, подтверждающие его действия как имеющие признаки указанного преступления. Поэтому расценивать просьбу (...) М.Бастиса как основание для начала досудебного расследования также нет оснований", - отметила агентству BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.

За оказание помощи иностранному государству или его организации в действиях против Литвы Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) утверждает, что М.Бастис представляет угрозу для национальной безопасности из-за своих связей с так называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М.Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

Между тем, М.Бастис утверждает, что расследование не является объективным, оно политически пристрастно, и свою вину категорически отрицает.

BNS
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