Генконсул Литвы в Алма-Ате отозван после информации о непрозрачной выдаче виз

BNS
пятница, 2 июня 2017 г. 18:42
Генеральный консул Литвы в казахском городе Алма-Ате Рягимантас Яблонскас отозван с должности после получения информации о непрозрачной выдаче виз.
Almata
© DELFI (R.Lukaitytės nuotr.)

"Мы получили сигналы о непрозрачной работе при выдаче виз. Провели внутреннее расследование, ездили в Алма-Ату. На основании собранной информации Аттестационная комиссия МИД решила рекомендовать консула отозвать, потому что упомянутый дипломат не соответствует должности генерального консула", - сказала BNS в пятницу пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

По ее словам, Р. Яблонскас отозван во вторник на прошлой неделе. Он еще находится в Казахстане.

Р. Якилайтене сказала, что министерство передало собранную информацию Департаменту госбезопасности, чтобы он дал ей оценку и, в случае наличия оснований, провел дополнительную проверку на предмет возможности для Я. Яблонскаса продолжать работу или знакомиться с засекреченной информацией.

Этот дипломат работал генконсулом Литвы в Алма-Ате с 2015 года.

BNS
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