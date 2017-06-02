Генконсул Литвы в Алма-Ате отозван после информации о непрозрачной выдаче виз

"Мы получили сигналы о непрозрачной работе при выдаче виз. Провели внутреннее расследование, ездили в Алма-Ату. На основании собранной информации Аттестационная комиссия МИД решила рекомендовать консула отозвать, потому что упомянутый дипломат не соответствует должности генерального консула", - сказала BNS в пятницу пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

По ее словам, Р. Яблонскас отозван во вторник на прошлой неделе. Он еще находится в Казахстане.

Р. Якилайтене сказала, что министерство передало собранную информацию Департаменту госбезопасности, чтобы он дал ей оценку и, в случае наличия оснований, провел дополнительную проверку на предмет возможности для Я. Яблонскаса продолжать работу или знакомиться с засекреченной информацией.

Этот дипломат работал генконсулом Литвы в Алма-Ате с 2015 года.