Генерал США призывает Россию обеспечить прозрачность учений "Запад 2017"

По словам командующего Сухопутными силами США в Европе, это помогло бы снизить растущее беспокойство по поводу учений.

Он отметил, что Россия должна бы пригласить на учения большее число наблюдателей и представителей СМИ.

"Я знаю, что есть беспокойство по поводу учений "Запад", - заявил Б. Ходжес журналистам на брифинге в Минобороны Литвы. - Я призываю россиян снизить это беспокойство посредством прозрачности. Россияне должны пригласить для участия СМИ, чтобы они увидели эти учения, как НАТО приглашает СМИ наблюдать за всем, что мы делаем".

"Поэтому я призывают россиян пригласить не минимальное количество журналистов и наблюдателей, предусмотренное в Венском документе, а сделать все в духе стабильности и прозрачности", - добавил он.