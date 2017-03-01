Генерал США призывает Россию обеспечить прозрачность учений "Запад 2017"

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BNS
среда, 1 марта 2017 г. 12:28
Находящийся в среду в Литве генерал США Бен Ходжес призвал Россию обеспечить прозрачность предстоящих в сентябре учений "Запад 2017".
Ben Hodges
© DELFI / Domantas Pipas

По словам командующего Сухопутными силами США в Европе, это помогло бы снизить растущее беспокойство по поводу учений.

Он отметил, что Россия должна бы пригласить на учения большее число наблюдателей и представителей СМИ.

"Я знаю, что есть беспокойство по поводу учений "Запад", - заявил Б. Ходжес журналистам на брифинге в Минобороны Литвы. - Я призываю россиян снизить это беспокойство посредством прозрачности. Россияне должны пригласить для участия СМИ, чтобы они увидели эти учения, как НАТО приглашает СМИ наблюдать за всем, что мы делаем".

"Поэтому я призывают россиян пригласить не минимальное количество журналистов и наблюдателей, предусмотренное в Венском документе, а сделать все в духе стабильности и прозрачности", - добавил он.

BNS
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Генерал США призывает Россию обеспечить прозрачность учений "Запад 2017" (27)

Ben Hodges
Находящийся в среду в Литве генерал США Бен Ходжес призвал Россию обеспечить прозрачность предстоящих в сентябре учений "Запад 2017".

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