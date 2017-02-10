ФОТОскандал. Подает в отставку глава Департамента Литвы по туризму

"Я приняла решение уйти с должности руководителя ГДТ", - сказала Ю. Казлаускене журналистам в пятницу.

Такой шаг она сделала после сообщений СМИ о том, что компании, которые репрезентируют Литву иностранцам, используют для этого не авторские и не связанные с Литвой фотографии.

Новостной портал 15min.lt в четверг сообщил, что создатели страницы Lithuania. Real is beautiful в соцсети Facebook используют недорогие иллюстрации порталов Shutterstock или Flickr.

A picture used to represent Lithuania Shutterstock

На проходившем в прошлом году конкурсе маркетинга в соцсетях, предоставление услуг маркетинга рекламы и содержания победил консорциум компаний Open Agency и Turinio rinkodara, предложивший цену 140 000 евро.

Пресс-атташе ГДТ сказала порталу, что компания Turinio rinkodara не нарушила условия договора, потому что ГДТ нужно 700 фотографий, из которых только 350 должны быть оригинальными. Представитель предприятия сказала, что назначение фотографий - передавать эмоции, поэтому конкретное отображенное на них место значения не имеет.

Ю. Казлаускене возглавляет ГДТ с января 2015 года.

ГДТ подвергся критике после сообщений в СМИ о том, что на платформе с лозунгом Real is beautiful ("Настоящее - красиво") используются иллюстрации, сделанные не в Литве.

После появления этой информации в социальных сетях стали распространяться ироничные записи о том, что объекты с мировой известностью представлены как места в Литве. В этой волне принял участие и литовский премьер Саулюс Сквярнялис. В своем аккаунте в Facebook он поделился фотографией здания Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе с подписью "С завтрашнего дня приступаем к работе в новом здании правительства в Каролинишкес" (Каролинишкес - один из микрорайонов Вильнюса - ред.).

© Facebook nuotr.

На сайте ГДТ сообщается, что товарная марка литовского туризма Real is beautiful представлена в октябре прошлого года, а сейчас "она активно вводится в средства маркетинга туризма, рекламируется на национальных и международных туристических мероприятиях, выставках, в профилях соцсетей "Литва. Был ли ты здесь?", Lithuania. Real is Beautiful, в соответствии с концепцией новой товарной туристической марки созданы фильмы виртуальной реальности, новые туристические издания".