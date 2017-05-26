Форум свободной России в Вильнюсе: "Здесь обсуждается все"

В ходе мероприятия обсуждается широкий круг вопросов, затрагивающих важные сферы российской жизни и ее будущее.

"Главная идея форума — это создавать, в данном случае уже поддерживать, эту площадку для обсуждения тех тем, которых оппозиция в России старается избегать. У тех, кто занимается оппозиционной деятельностью в России, существует иллюзия, что выборный процесс, хотя это и мимикрия, требует от них придерживаться определенных правил и не заходить на так называемую запретную территорию. А здесь обсуждается все: тема Крыма, Восточной Украины, тема в целом империалистической политики, которая стоит на пути России в нормальное цивилизованное государство", - рассказал DELFI экс-чемпион мира по шахматам, политик и основатель этого форума Гарри Каспаров.

По его словам, на этот раз на форуме впервые стало более заметным число участников непосредственно из самой России, а не только эмигрантов, что является, по словам Г.Каспарова, свидетельством того, что запрос на такой форум существует.

"Обсуждаются очень важные вопросы, связанные с будущим России. И опять же, эти вопросы, по причине того, что могут отпугнуть людей, стоящих на прагматичных осторожных позициях, обычно выносятся за скобки. Здесь обсуждаются также вопросы люстрации, важнейший, на мой взгляд, вопрос, без которого построение в России правового государства невозможно", - уверен политик.

Кроме того, в ходе форума обсуждается вопрос правопреемства и здесь, отмечает Г.Каспаров, важно, что "построение нормального, цивилизованного государства в России на фундаменте коммунистического режима — это абсурд".

"Попытка сказать, что прошлое — это прошлое, а будущее — это будущее, не получается, потому что история, на самом деле — это важнейший фундамент, - рассуждал Г.Каспаров. - И отказ от обсуждения и осуждения преступлений коммунистического режима и понимание, что Россия несет ответственность за это, очень важен. К сожалению, через 26 лет после распада СССР во многом внешняя политика России находилась под влиянием этого прошлого. Все это будет обсуждаться", - продолжал Г.Капаров.

В ходе первого дня форума также рассматривался вопрос о роли Русской православной церкви, поскольку, считает Г.Каспаров, "совершенно очевидно, что сегодня эта структура является идеологическим придатком режима": "И зная биографию иерархов РПЦ, их слияние со стоящими у власти чинами КГБ, является вполне закономерным следствием долгой совместной работы. Это тоже тема, которой избегают".

Что касается будущего этого форума, Г.Каспаров надеется, что в ходе нынешнего мероприятия могут быть созданы комиссии, которые могут решать вопросы и находясь в отдалении друг от друга.

"Нужно, чтобы у людей было понимание, что эта площадка — бренд, который позволит серьезно обсуждать все эти темы. Даже попытка заглянуть в будущее сталкивается с необходимостью их обсуждать и рассказать как это будущее будет выглядеть", - говорил он.

"На сегодняшний день основные силы российской оппозиции довольно невнятно говорят о том, как это будущее должно выглядеть, потому что они живут в иллюзорном мире, в котором якобы существуют выборы, поэтому стараются минимизировать риторику, которая вызывает отторжение. Здесь таких проблем нет", - заключил Г.Каспаров.

В ходе первого дня форума прошло обсуждение таких тем, как "Децентрализация и федерализация — как приблизить власть к людям", "Эмиграция и метрополия: опыт и задачи сотрудничества", "Может ли Россия остаться светской страной", "Люстрация: очищение через страдание", "Новая внешнеполитическая реальность" и проблемы, связанные с работой гражданских активистов в России.

На сегодня намечены дискуссии по вопросам системного кризиса в России, санкциях и разговор в рамках панели "Холодная гражданская война в России" и обсуждение действий спецслужб.

Для разговора по этим и другим темам съехались политики, активисты, эксперты из России, Украины, Литвы, Европы и США. Приехали и представители российских СМИ, которых можно наблюдать у входа в здание, где проходит форум.

Это уже второе крупное мероприятие за прошедшие две недели, когда для обсуждения российской проблематики съезжаются видные эксперты и политики. На прошлой неделе в Литве прошел "Российский форум", на который, в частности, приезжал Михаил Ходорковский и его соратники по движению "Открытая Россия", супруга Александра Литвиненко, оппозиционеры и эксперты.