Фамилии Килдишене в числе руководителей "крестьян" больше нет

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ru.DELFI.lt
четверг, 23 февраля 2017 г. 08:47
В структуре руководства Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) – перемены. Из списка руководителей партии пропала фамилия Греты Килдишене, которая отказалась от депутатского мандата из-за скандала, связанного с арендой автомобиля.
Greta Kildišienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Еще недавно ее фамилия была в числе других заместителей председателя партии, однако консерватор Андрюс Кубилюс в фейсбуке заметил, что фамилии Килдишене среди членов руководства ЛСКЗ уже нет.

Фамилия Килдишене из этого списка пропала после того, как правоохрана предъявила обвинения другому члену ЛСКЗ мэру Паневежиса Повиласу Жагунасу в злоупотреблении служебным положением.

Ранее DELFI писал, что с Килдишене не могут связаться даже однопартийцы.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых, председатель Паневежского отделения партии Грета Килдишене после того как отказалась от депутатского мандата уехала за границу. С ней не удается связаться и заместителю председателя партии Кястутису Мажейке, который должен проконтролировать решение вопроса о руководстве Паневежского отделения.

"Сейчас Грета за границей, без нее, по нашему Уставу, мы не можем созвать всеобщее собрание", - сказал 16 февраля Мажейка.

"Мне не удается связаться, но я знаю, что она за границей", - сказал депутат, прибавив, что Килдишене не отвечает ни на звонки, ни на электронные письма.

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