Европейские политики призывают Трампа не идти на уступки России

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BNS
вторник, 10 января 2017 г. 19:21
Политики Центральной и Восточной Европы призвали избранного президента США Дональда Трампа не идти на уступки президенту России Владимиру Путину, потому что он может посчитать это признаком слабости и предпринять провокации против стран Балтии и Польши.
© Reuters/Scanpix

"Соглашение с В. Путиным не принесет мира. Напротив - скорее войну", - говорится в открытом письме, которое подписали известные политики стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Швеции.

Это письмо, опубликованное Washington Post, из литовских политиков подписали член сейма, экс-министр обороны Раса Юкнявичене и экс-министр иностранных дел Пятрас Вайтекунас.

Как отмечают авторы письма, "постоянные усилия России по дестабилизации положения на Украине и незаконная аннексия ею Крыма ставят под угрозу мир, возможность предвидеть события и безопасность, которые были сообща созданы американцами и европейцами в результате нашей победы в Холодной войне".

"У нас вызывает обеспокоенность то, что из-за новой крупной сделки с Россией это историческое достижение окажется под угрозой. Было бы большой ошибкой отменить нынешние санкции в отношении России или признать передел или порабощение Украины. Это деморализовало бы тех, кто добивается евроатлантической интеграции этой страны. Кроме того, это еще дестабилизровало бы экономическое положение у наших восточных соседей и придало бы смелости экстремистам, олигархам и антизападным элементам", - утверждают авторы обращения.

Политики региона утверждают, что во время правления В. Путина Европа стала намного более опасным местом из-за милитаризма, войн, угроз, несоблюдения договоров и лживых обещаний России.

"В. Путину не нужно величие Америки. Мы вместе рисковали, вместе жертвовали своих сыновей и дочерей. Мы защищаем свою общую трансатлантическую безопасность как единый фронт. Вот что делает наш Альянс мощным. Когда Соединенные Штаты сильны, мы все сильнее - вместе", - говорится в письме.

"В. Путин считает уступки признаком слабости. Он, видимо, склонен испытать надежность Америки среди прифронтовых союзников НАТО: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Он может прибегнуть не только к военному запугиванию, но и к кибернетическим атакам, энергетическому и экономическому давлению, психологической войне, дезинформации и прямому подкупу. Нам, соседям России, известны эти методы. Чтобы оказать им сопротивление, нужны большая сила, солидарность и решимость со стороны Запады - не только размещение (вооруженных сил). Являясь связанными договором вашими союзниками, мы обращаемся к американцам - к новой администрации и Конгрессу - (с призывом) твердо держаться наших общих целей и интересов в обороне: мира, атлантического силы и свободы. Когда мы едины, мы сильнее в противостоянии с больной российской клептократией. Если мы расколоты, что чересчур хорошо видно в последние несколько лет, то мы все оказываемся в опасности", - утверждают авторы письма.

Д. Трамп в субботу заявил, что только тупица или глупцы выступают против добрых отношений с Россией.

"Добрые отношения с Россией - это хорошо, это не плохо" - написал Д. Трамп в социальной сети Twitter.

"У нас достаточно проблем (и) и без еще одной", - сказал он, утверждая, что во время его президентства русские будут уважать США "еще больше", чем уважали, когда в Белом доме работал Барак Обама.

Д. Трамп не раз подвергал сомнению оценки разведывательных агентств США на предмет того, что Кремль вмешивался в президентские выборы 2016 года в США и стремился дискредитировать соперницу Д. Трампа Хилари Клинтон.

BNS
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