Европарламентарий предлагает подумать о предоставлении гражданства Литвы Саакашвили

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BNS
пятница, 28 июля 2017 г. 10:22
Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Mikheil Saakashvili
© L.Segers nuotr.

Как пишет газета Lietuvos zinios, П. Ауштрявичюс предлагает это в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить М. Саакашвили украинского гражданства. По мнению П. Ауштрявчюса, М. Саакашлвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.

Бывший дипломат, консерватор Жигимантас Павилёнис тоже полагает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам М. Саакашвили.

М. Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году, когда П. Порошенко назначил его губернатором Одесской области.

Прокуроры Грузии предъявили М. Саакашвили и нескольким его ближайшим помощникам обвинения в злоупотреблениях властью во время событий 2007 года, когда были разогнаны антиправительственные демонстрации.

BNS
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