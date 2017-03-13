Европарламентарий от Литвы Бальчитис отказывается от мандата депутата

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BNS
понедельник, 13 марта 2017 г. 18:30
Избранный в Литве европарламентарий Зигмантас Бальчитис намерен отказаться от мандата члена Европарламента, поскольку решил делать международную карьеру, подтвердил BNS политик.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Жизнь преподнесла еще один неожиданный вызов: я получил предложение участвовать в деятельности международной организации, часть своего рабочего времени я буду проводить в Европе, а часть - в США. Сфера деятельности - экономика государств мира, финансы, прогнозы и моделирование", - отметил литовский социал-демократ.

Говоря о своих планах, З.Бальчитис отметил BNS, что его пригласили стать членом правления, которое будет давать оценки рекомендациям международных рейтинговых агентств странам. Первое заседание этого правления планируется в конце марта, поэтому от мандата европарламентария социал-демократ отказывается с апреля.

"Я отказываюсь от мандата члена Европарламента. Очевидно, это будет в апреле, поскольку 29 марта состоится первое заседание правления, пока мне денег платить не будут, я могу быть членом ЕП, но когда подпишу контракт, откажусь от мандата члена Европарламента", - подтвердил З.Бальчитис.

"Речь идет об оценках, прогнозах предложениях международных рейтинговых агентств, пожалуй, и об оценках отдельных государств-членов, данных Международным валютным фондом, о том, что они должны или не должны делать. А поскольку это практически частные организации, за ними нужен какой-то надзор сверху, поэтому создается такая надстройка из экспертов, эта организация, которая, скорее всего, будет называться правлением, и будет проводить апробацию всех предложений государствам-членам по поводу их перспектив развития, рейтингов. Вроде бы должны быть девять членов правления, место одного из них предложено мне", - рассказал З.Бальчитис о предстоящей работе.

По его словам, заседания совета будут проходить раз в месяц в Нью-Йорке, организация планирует открыть офисы в Брюсселе и Вильнюсе.

Вместо него в Европарламент, по списку кандидатов Социал-демократической партии, должен отправиться нынешний вице-председатель Сейма Гядиминас Киркилас, а его место в литовском Сейме должен занять Бронюс Брадаускас.

Ж.Бальчитис также сообщил, что не будет далее бороться за пост председателя Литовской социал-демократической партии, но членство в партии сохраняет.

BNS
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