Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины

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Deutsche Welle
четверг, 6 апреля 2017 г. 14:08
Европарламент проголосовал за внесение Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС. Теперь соответствующий закон должен принять Евросовет.
Ukraina
© Reuters/Scanpix

Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, большинством голосов проголосовали за либерализацию визового режима для граждан Украины. За проголосовал 521 депутат, против - 75, и 36 депутатов воздержались. Согласно законодательной резолюции, Украина внесена в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС. Теперь соответствующий закон должен принять Евросовет.

Ранее, 2 марта, послы государств-членов Евросоюза одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной, которое было достигнуто 28 февраля Европарламентом и Советом ЕС.


Что изменится для украинцев

Граждане Украины получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Для въезда на территорию ЕС украинцам будет необходимо иметь биометрические паспорта. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.

Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа в "Официальном журнале" ЕС. Как заявил ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, безвизовый режим для граждан Украины может быть введен до июня 2017 года.

Deutsche Welle
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