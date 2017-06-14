Европарламент лишил Паксаса депутатской неприкосновенности

Европейский парламент в среду принял решение о лишении правовой неприкосновенности бывшего председателя литовской партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса, чтобы литовские прокуроры могли предъявить ему подозрения в торговле влиянием.

Прокуроры обратились в ЕП по поводу лишения евродепутата Р. Паксасa правовой неприкосновенности весной прошлого года.

Правоохранители предполагают, что глава медиа-группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что тот за взятку в размере почти 15 тыс. евро повлияет на решение строительных инспекторов по вопросу сооружения нового супермаркета Norfa в Пренай.

В представленных Европарламенту открытых документах указывается, что Паксас и Вайнаускас насчёт взятки могли договориться 13 августа 2015 г.

Досудебное расследование было начато 17 февраля 2016-го.

Как Р. Паксас, так и Г. Вайнаускас свою вину отрицают и называют дело политизированным.

Р.Паксас говорит, что правоохранительные органы осуществили операцию провокационного свойства, дабы дискредитировать его репутацию. Накануне пленарного заседания ЕП политик утверждал, что ему инкриминируется разговор, имевший место в тот день, когда у правоохранителей не было санкции следить за ним и прослушивать разговоры.

"Сегодня я отметаю любые инсинуации и интерпретации относительно моих связей с сомнительным, сочинённым правоохранительными структурами, делом, полагаю, что принимаемые по отношению ко мне меры излишние и незаконные. Я не договаривался и не обещал принять какую-либо взятку", - добавил Паксас.

Он не может избираться на любой политический пост с 2004 г., когда путём импичмента был отрешён от должности президента Литвы. С того времени он дважды избирался в Европарламент.

Европейский суд по правам человека 6 января 2011 г. констатировал, что запрещение Р.Паксасу до конца жизни участвовать в парламентских выборах является непропорциональным и нарушает Европейскую конвенцию прав человека.

Конституционный суд Литвы разъяснил, что Р.Паксас может получить право участвовать в парламентских выборах, но только в случае внесения изменений в Конституцию. В Сейме постоянно не хватает голосов для принятия соответствующей поправки.