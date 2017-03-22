Европа усиливает давление на Литву в связи с Паксасом

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BNS
среда, 22 марта 2017 г. 15:25
Европейские ведомства повышают давление на Литву с целью разрешить Роландасу Паксасу, отстраненному с должности президента страны в результате импичмента, участие в парламентских выборах.
Rolandas Paksas
© DELFI / Karolina Pansevič

Дополнительные меры рассматривает Комитет министров Совета Европы, который осуществляет надзор за реализацией решения Страсбургского суда.

Представитель литовского правительства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сообщила, что впервые в отношении Литвы может быть предложено принятие резолюции Комитета министров.

"Это может означать, что Литва не соблюдает существенную часть международных обязательств, связанных с членством в Совете Европы", - говорится в отчете представителя Кабмина Литвы Каролины Бубните.

В среду он был представлен на правительственном совещании.

В отчете говорится, что публичные дебаты по правам Р. Паксаса намерена провести Комиссия по правам человека Комитета министров Совета Европы.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах в Литве с 2004 года, когда был смещен путем импичмента с должности президента. Конституционный Суд (КС) Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.

ЕСПЧ в январе 2011 года констатировал, что такой пожизненный запрет на участие в парламентских выборах является непропорциональным и нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

КС пояснил, что право на участие Р.Паксаса в парламентских выборах может быть получено только путем изменения Конституции. В Сейме до сих пор не хватало голосов для принятия такой поправки.

Сейчас Р. Паксас является членом Европарламента.

BNS
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