Еврокомиссар назвал условие потепления отношений с Беларусью

Пока Беларусь не докажет, что строящаяся недалеко от Вильнюса в Островце Белорусская АЭС (БелАЭС) безопасна, отношения Евросоюза (ЕС) с Беларусью не потеплеют.

Это заявил в четверг в Вильнюсе ответственный за энергетику еврокомиссар Марош Шефчович.

"Очень важно, чтобы были проведены соответствующие стандартам ЕС стресс-тесты в самых неблагоприятных условиях. Без этих тестов мы не можем разморозить этот энергетический диалог с ними и это, без сомнения, ограничивает наши возможности сотрудничать с Белоруссией, поэтому я считаю, что Белоруссия понимает, с какой серьезностью мы относимся к этому вопросу", - сказал М. Шефчович, отвечая на вопросы членов сейма Литвы на пленарном заседании парламента.

По его словам, результаты будет оценивать Европейский комитет регуляторов, в котором будут и представители Литвы, так что будет возможность представить рекомендации, что Белоруссия должна усовершенствовать.

"Комитет подготовить рекомендации, и в них, без сомнения, будет написано, что это нужно улучшить, это нужно усовершенствовать, что нужно придерживаться положений о безопасности, так что я согласен, что мы находимся на особо важном этапе", - сказал еврокомиссар.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство говорит, что работы ведутся с нарушениями стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.

Сейм Литвы в апреле принял решение ограничить импорт электроэнергии с БелАЭС и других небезопасных АЭС третьих стран. В июне прошлого года правительство одобрило план эмбарго на электроэнергию, выработанную на БелАЭС и в других третьих стран, согласно этому плану импорт такой электроэнергии в Литву, а одновременно и в другие страны - члены ЕС, будет ограничиваться через литовскую зону биржи электроэнергии Nord Pool. Недавно Польша заявила о том, что присоединяется к инициативе Литвы/