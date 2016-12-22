ЕСПЧ: домашний арест не мешал Успасских баллотироваться в Cейм

В.Успасских пожаловался в ЕСПЧ по поводу того, что не мог на равных с другими кандидатами условиях участвовать в выборах, потому что постоянно находился под домашним арестом как подозреваемый по делу о двойной бухгалтерии Партии труда (ПТ).

Летом 2007 года ПТ выдвинула его кандидатом в члены сейма в Дзукийском округе в октябре, когда он скрывался от правоохраны в Москве. В. Успасских был задержан в сентябре в аэропорту и по возвращении в Вильнюс прокуроры выдали санкцию на его арест на три месяца, но суд официально зарегистрированного политика отправил под домашний арест.

ЕСПЧ, принявший на этой неделе решение по жалобе В. Успасских, констатировал, что основатель ПТ еще в августе 2006 года, когда был арестован, знал о подозрениях и не мог обоснованно надеяться на равные с другими кандидатами возможности в период предвыборной кампании. Кроме того, домашний арест, если бы лишь заявитель того пожелал, не мешал ему участвовать в предвыборной кампании из дома, не ограничивал его права участвовать в выборах настолько, чтобы это существенно повлияло на результаты выборов, отметил суд.

В решении ЕСПЧ также отметил, что В. Успасских, стремясь избежать уголовного преследования, в ходе политической карьеры прикрывался своей политической партией. С этой точки зрения суд подчеркнул, что "государства обязаны предпринимать надлежащие меры, для того, чтобы юридическими лицами не пользовались для сокрытия коррупционных преступлений".

Страсбургский суд также подчеркнул, что "политическая партия заявителя, которая сама избежала уголовной ответственности, изменив свой правовой статус, помогла В. Успасских скрыться от уголовного преследования, системно выдвигая его кандидатом на муниципальных, парламентских выборах и выборах в Европарламент - так не некоторое время заявителю предоставлялась возможность пользоваться иммунитетом от уголовного преследования".

Дело о двойной бухгалтерии ПТ, рассматриваемое в судах десятилетие, сейчас завершает рассматривать Верховный суд Литвы - решение будет оглашено 30 декабря. Этот приговор будет окончательным и обжалованию не подлежит.

Апелляционный суд в феврале основателя Партии труда Виктора Успасских, тогдашнего парламентария Витаутаса Гапшиса и бывшего финансиста Марину Люткявичене признал виновными в ведении недостоверной отчётности, но оправдал по обвинению в мошенничестве.

В. Успасских был оштрафован на 6,8 тыс. евро, В.Гапшис - на 3,6 тыс. евро, М.Люткявичене - на 5,7 тыс. евро. Успасских и Гапшис уже заплатили штрафы, М.Люткявичене суд разрешил оплатить его в течение двух лет.

Согласно данным дела, в течение 2004-2006 гг. в официальную бухгалтерскую отчётность Партии труда не включено 24 млн. 297 тыс. 626,06 лита (7 млн 37 078,91 евро) дохода и 14 млн. 727 тыс. 63,21 лита (4 млн. 265 тыс. 252,32 евро) расходов.

Генеральная прокуратура добивается, чтобы "трудовики" были осуждены не только за "чёрную бухгалтерию", но и за мошенничество, чтобы уголовная ответственность распространилась не только на упомянутых выше лиц, но и на юридическое лицо - Партию труда, невзирая на то, что она была реорганизована.