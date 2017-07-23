Эксперты полагают, что Карбаускис начинает говорить о СМИ как Трамп

Старший партнер агентства Nova Media Ариюс Катаускас сказал BNS, что "крестьянам" не удалось завязать соответствующий контакт с журналистами.

"Естественно, когда не удается в помощью нормальных средств связи с общественностью завязать соответствующий контакт со СМИ и нормально с ними работать, выбирают собственный канал", - утверждал эксперт.

Ему вторит доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс. По словам обозревателя, СМИ с самого начала смотрели на "крестьян" слишком критически, хотя позже опасения в некомпетентности правящих подтвердились.

"У меня сложилось впечатление, что основные СМИ довольно скептически смотрели на "крестьян" с самого начала и были склонны видеть стакан наполовину пустым, чем полным", - сказал он BNS.

"Я думаю, что в начале критика СМИ была слишком сильной, хотя со временем она большей частью подтвердилась, когда выяснилось, что профессионалы "крестьян" не настолько профессиональны, а политика требует еще больших навыков", - добавил он.

О планах СКЗЛ выпуска газеты тиражом 300 000 экземпляров лидер партии Рамунас Карбаускис сообщил после субботнего заседания совета партии в Найсяй.

"Начал говорить как Трамп"

Наблюдатели утверждают, что правящие имели много проблем с коммуникацией, основной из них была связь Р.Карбаускиса с бывшим членом Сейма, покинувшей СКЗЛ Гретой Кильдишене. На прошлой неделе Р.Карбаускису пришлось объясняться из-за встречи с недавно выпустившей книгу Г.Кильдишене, юристом Людвикой Мешкаускайте и специалистами по связям с общественностью. Встреча проходила в пиар-компании PR Service / Edelman Affiliate. В ходе встречи, по данным источников BNS, должны были обсудить распространение книги Г.Кильдишене и публичную компанию. Сам Р.Карбаускис резко отрицал, что имеет с этой книгой что-либо общее.

По прошествии нескольких месяцев с начала работы нового парламента Г.Кильдишене оказалась в центре внимания потому, что ездила на автомобиле руководимой лидером "крестьян" компании Agrokoncernas. Из-за этого она покинула Сейм.

По словам А.Катаускаса, в ходе этого скандала в отношениях СМИ и "крестьян" произошел надлом.

"Вместо того, чтобы признать свои ошибки, совершенные в коммуникации, и ответить на вопросы, они демонстративно на них не ответили и позже случилось несколько конфликтов, включая историю последней недели", - утверждает эксперт.

"Вот здесь и закрутилось самое основное колесо, когда "крестьяне" понимают, что быстрого пути ответить на вопросы нет, есть возникшая крупная проблема, когда партия может пострадать еще больше, поэтому нужно создать канал альтернативной коммуникации", - добавил он.

К.Гирнюс утверждает, что "крестьянам" навредили не только связанные с Г.Кильдишене истории, им не удается представить людям пока еще и свои основные нововведения в сфере ужесточения доступности алкоголя и реформы лесничеств.

Он считает, что позиция лидера партии в последнее время напоминает высказывания президента США Дональда Трампа о СМИ.

"Сейчас Карбаускис начинает говорить, как Трамп, что он якобы все делает хорошо, однако СМИ плохо это освещают (...) Вместо того, чтобы посмотреть на то, какие он сделал ошибки и какие были шероховатости, он говорит, что все делает хорошо, но злые СМИ плохо это изображают", - сказал К.Гирнюс.

По словам экспертов, выпускаемая "крестьянами" газета должна потенциально изменить мнение о них со стороны людей, однако такое воздействие может быть ограниченным в связи с возросшим влиянием социальных сетей, телевидения и радио.

Лидировавшие несколько месяцев после выборов в Сейм в рейтингах партий, "крестьяне" начали сползать вниз и в этом месяце сравнялись с оппозиционными консерваторами.

По словам А.Катаускаса, газета могла бы вернуть "крестьянам" доверие в регионах, жители которых и стали бы основной аудиторией издания.