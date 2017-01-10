Эксперты: Минск нацелился на богатых туристов - нужны деньги

В решении белорусских властей разрешить ограниченный по времени безвизовый въезд на территорию страны не стоит искать подоплеку и рассматривать это как шпильку в отношении Кремля, утверждают эксперты. По их словам, безвизовый въезд в Беларусь - очень важный базовый шаг, но предстоит ещё много работы.

При этом собеседники DELFI отмечают, что вопрос малого приграничного движения для Минска не выглядит столь привлекательным, поэтому решения этого вопроса еще придется подождать, поскольку Минск обеспокоен в первую очередь привлечением богатых туристов.

9 января белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым устанавливается безвизовый порядок въезда иностранцев в Беларусь на срок не более пяти суток через национальный аэропорт. Новый порядок будет применяться в отношении граждан 80 государств, в том числе — для жителей всех стран ЕС.

Как утверждается, документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Не демарш в сторону Кремля

По мнению литовского политолога Витиса Юркониса, под таким шагом белорусских властей не стоит искать какой-то подоплеки, это не какой-то демарш в сторону Кремля.

"Не надо искать в действиях белорусских властей того, чего нет. Шаг с визами сделан не в качестве противостояния Кремлю, на это стоит смотреть как на прагматический и просчитанный ход. Это (кого касается новый порядок — DELFI) и туристы, и в какой-то степени привлекательность страны, повод для инвестиций, плюс и "распиарить" это довольно просто, много усилий для этого не требуется", - утверждал В.Юрконис DELFI.

Он предполагает, что подписание Лукашенко этого документа может стать информационным поводом для кремлевских СМИ, однако официальный Минск в данной ситуации больше склонен использовать ситуацию внутри страны.

"Это наверняка будет информационным поводом для кремлевских журналистов, но как они будут отрабатывать свое, так и Минск будет использовать это для своего пиара как внутри страны, так и для международного общества", - полагает политолог.

Vytis Jurkonis © DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

По его словам, в отличие от прочих шагов белорусских властей, принятие данного документа — это реальный шаг, который позволит европейцам посетить Беларусь.

"Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения (только через аэропорт, только 5 дней), но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами", - говорит В.Юрконис и напоминает о проходившем в свое время в Беларуси Чемпионате мира по хоккею.

"Одним из воспоминаний проходившего в свое время в Беларуси чемпионата мира по хоккею как раз и было то, что минчане в течение пары недель почувствовали себя, как будто жителями европейского города", - отмечает он.

Минск разрешил безвизовый въезд, однако подписанный еще в 2010 году во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Беларусь договор о малом приграничном движении с Литвой до сих пор не ратифицирован белорусским парламентом. В.Юрконис указывает, что вопрос приграничного движения может стать следующим шагом со стороны белорусских властей.

"Следующим шагом могло бы быть и малое приграничное движение, но понятно что здесь все намного сложнее и в плане контроля, и в плане того, что немалая часть граждан Беларуси сможет посещать Вильнюс намного чаще", - заключает собеседник DELFI.

Решение о котором давно говорили

По словам эксперта белорусского "Либерального клуба" Вадима Можейко, вопрос безвизового въезда в Беларусь на пять дней давно ожидаемое и необходимое решение.

"Оно как воздух необходимо для развития въездного туризма. Почему решение было принято именно теперь? Потепление отношений Беларуси с Западом играет здесь определённую, хоть и не главную, роль - вряд ли безвизовый въезд для граждан ЕС ввели бы при действующих санкциях в отношении Беларуси. Впрочем, правило безвизового въезда на 5 дней будет действовать не только для Европы, но и для Кувейта, Перу, Малайзии и других стран", - указывает он

По его словам, главным стимулом для такого шага белорусских властей является экономика - Беларуси очень нужны деньги и приток валюты от туристов может стать хорошим подспорьем.

"Тем более, что решение о безвизовом въезде не требует от белорусского бюджета каких-то затрат. А опыт безвизового въезда во время Чемпионата мира по хоккею в 2014 году показал, что ничего страшного для Беларуси в этом нет", - уверен В.Можейко.

При этом он обратил внимание и на вопрос малого приграничного движения (МПД), договоры о котором подписаны Беларусью с Литвой и Польшей, но при этом официальный Минск не спешит их ратифицировать.

"Другое дело - малое приграничное движение с Польшей и Литвой, договоры о котором до сих пор не ратифицированы. Жители приграничных литовских деревень - это не туристы из западной Европы, они не привезут в Беларусь валюту. Скорее, соглашение о МПД усилит и так популярный на западных границах Беларуси выезд "на закупы" в Польшу и Литву", - считает эксперт.

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Белоруские власти не раз выражали недовольство тем, что белорусы вывозят валюту в ЕС, чтобы купить там продукты и бытовые товары.

"Одно время была даже утопическая идея взимать оплату в 100$ за выезд из страны (на практике до такого не дошло). Так что малое приграничное движение не выглядит привлекательным с точки зрения официального Минска", - подчеркивает В.Можейко.

В контексте вчерашнего шага официального Минска эксперт отмечает, что решение о безвизовом въезде в Беларусь сыграет позитивную роль и внутри страны, и в отношении Запада.

"Очевидно, в ближайшие годы это позволит сделать контакты с Беларусью более интенсивными как на деловом, так и на личном уровне, что полезно с точки зрения преодоления определённой изоляции и клише типа "последней диктатуры Европы, застывшей в СССР". Туристическая отрасль получает мощный импульс для экономического развития, а вместе с ней и все другие сектора экономики от общественного питания до ритейла. Впрочем, важно понимать, что безвизовый въезд на 5 дней - это только первый шаг", - говорит В.Можейко.

По его словам, для того, чтобы данный шаг принес существенный экономический эффект, важно грамотно продвигать Беларусь как туристическое направление, создавать условия для иностранцев, а "пограничникам банально нужно выучить английский".

"Было бы наивным верить, что завтра в Беларусь на 5 дней без виз полетят толпы туристов из Саудовской Аравии или Испании. Безвизовый въезд - очень важный базовый шаг, но предстоит ещё много работы", - рассуждает белорусский эксперт.

Он также указывает и на важный с точки зрения Литвы момент: въезд только через аэропорт не распространяется на другие виды транспорта.

"Решение явно на руку авиакомпании "Белавиа" и Национальному аэропорту Минск, но оно не способствует привлечению туристов из соседних стран. Это в том числе подтверждает, что решение обосновано не интенсификацией человеческих контактов, а привлечением сугубо богатых туристов, которые покупают билеты на самолёт", - заключает В.Можейко.