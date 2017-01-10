Эксперты: Минск нацелился на богатых туристов - нужны деньги

При этом собеседники DELFI отмечают, что вопрос малого приграничного движения для Минска не выглядит столь привлекательным, поэтому решения этого вопроса еще придется подождать, поскольку Минск обеспокоен в первую очередь привлечением богатых туристов.
9 января белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым устанавливается безвизовый порядок въезда иностранцев в Беларусь на срок не более пяти суток через национальный аэропорт. Новый порядок будет применяться в отношении граждан 80 государств, в том числе — для жителей всех стран ЕС.
Как утверждается, документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.
Не демарш в сторону Кремля
По мнению литовского политолога Витиса Юркониса, под таким шагом белорусских властей не стоит искать какой-то подоплеки, это не какой-то демарш в сторону Кремля.
"Не надо искать в действиях белорусских властей того, чего нет. Шаг с визами сделан не в качестве противостояния Кремлю, на это стоит смотреть как на прагматический и просчитанный ход. Это (кого касается новый порядок — DELFI) и туристы, и в какой-то степени привлекательность страны, повод для инвестиций, плюс и "распиарить" это довольно просто, много усилий для этого не требуется", - утверждал В.Юрконис DELFI.
Он предполагает, что подписание Лукашенко этого документа может стать информационным поводом для кремлевских СМИ, однако официальный Минск в данной ситуации больше склонен использовать ситуацию внутри страны.
"Это наверняка будет информационным поводом для кремлевских журналистов, но как они будут отрабатывать свое, так и Минск будет использовать это для своего пиара как внутри страны, так и для международного общества", - полагает политолог.
По его словам, в отличие от прочих шагов белорусских властей, принятие данного документа — это реальный шаг, который позволит европейцам посетить Беларусь.
"Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения (только через аэропорт, только 5 дней), но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами", - говорит В.Юрконис и напоминает о проходившем в свое время в Беларуси Чемпионате мира по хоккею.
"Одним из воспоминаний проходившего в свое время в Беларуси чемпионата мира по хоккею как раз и было то, что минчане в течение пары недель почувствовали себя, как будто жителями европейского города", - отмечает он.
Минск разрешил безвизовый въезд, однако подписанный еще в 2010 году во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Беларусь договор о малом приграничном движении с Литвой до сих пор не ратифицирован белорусским парламентом. В.Юрконис указывает, что вопрос приграничного движения может стать следующим шагом со стороны белорусских властей.
"Следующим шагом могло бы быть и малое приграничное движение, но понятно что здесь все намного сложнее и в плане контроля, и в плане того, что немалая часть граждан Беларуси сможет посещать Вильнюс намного чаще", - заключает собеседник DELFI.
Решение о котором давно говорили
По словам эксперта белорусского "Либерального клуба" Вадима Можейко, вопрос безвизового въезда в Беларусь на пять дней давно ожидаемое и необходимое решение.
"Оно как воздух необходимо для развития въездного туризма. Почему решение было принято именно теперь? Потепление отношений Беларуси с Западом играет здесь определённую, хоть и не главную, роль - вряд ли безвизовый въезд для граждан ЕС ввели бы при действующих санкциях в отношении Беларуси. Впрочем, правило безвизового въезда на 5 дней будет действовать не только для Европы, но и для Кувейта, Перу, Малайзии и других стран", - указывает он
По его словам, главным стимулом для такого шага белорусских властей является экономика - Беларуси очень нужны деньги и приток валюты от туристов может стать хорошим подспорьем.
"Тем более, что решение о безвизовом въезде не требует от белорусского бюджета каких-то затрат. А опыт безвизового въезда во время Чемпионата мира по хоккею в 2014 году показал, что ничего страшного для Беларуси в этом нет", - уверен В.Можейко.
При этом он обратил внимание и на вопрос малого приграничного движения (МПД), договоры о котором подписаны Беларусью с Литвой и Польшей, но при этом официальный Минск не спешит их ратифицировать.
"Другое дело - малое приграничное движение с Польшей и Литвой, договоры о котором до сих пор не ратифицированы. Жители приграничных литовских деревень - это не туристы из западной Европы, они не привезут в Беларусь валюту. Скорее, соглашение о МПД усилит и так популярный на западных границах Беларуси выезд "на закупы" в Польшу и Литву", - считает эксперт.
Белоруские власти не раз выражали недовольство тем, что белорусы вывозят валюту в ЕС, чтобы купить там продукты и бытовые товары.
"Одно время была даже утопическая идея взимать оплату в 100$ за выезд из страны (на практике до такого не дошло). Так что малое приграничное движение не выглядит привлекательным с точки зрения официального Минска", - подчеркивает В.Можейко.
В контексте вчерашнего шага официального Минска эксперт отмечает, что решение о безвизовом въезде в Беларусь сыграет позитивную роль и внутри страны, и в отношении Запада.
"Очевидно, в ближайшие годы это позволит сделать контакты с Беларусью более интенсивными как на деловом, так и на личном уровне, что полезно с точки зрения преодоления определённой изоляции и клише типа "последней диктатуры Европы, застывшей в СССР". Туристическая отрасль получает мощный импульс для экономического развития, а вместе с ней и все другие сектора экономики от общественного питания до ритейла. Впрочем, важно понимать, что безвизовый въезд на 5 дней - это только первый шаг", - говорит В.Можейко.
По его словам, для того, чтобы данный шаг принес существенный экономический эффект, важно грамотно продвигать Беларусь как туристическое направление, создавать условия для иностранцев, а "пограничникам банально нужно выучить английский".
"Было бы наивным верить, что завтра в Беларусь на 5 дней без виз полетят толпы туристов из Саудовской Аравии или Испании. Безвизовый въезд - очень важный базовый шаг, но предстоит ещё много работы", - рассуждает белорусский эксперт.
Он также указывает и на важный с точки зрения Литвы момент: въезд только через аэропорт не распространяется на другие виды транспорта.
"Решение явно на руку авиакомпании "Белавиа" и Национальному аэропорту Минск, но оно не способствует привлечению туристов из соседних стран. Это в том числе подтверждает, что решение обосновано не интенсификацией человеческих контактов, а привлечением сугубо богатых туристов, которые покупают билеты на самолёт", - заключает В.Можейко.