Эксперт: победа Макрона ослабит беспокойство литовцев по поводу отношения Франции к РФ

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BNS
понедельник, 8 мая 2017 г. 12:19
Победа центриста Эммануэля Макрона на выборах президента Франции ослабит беспокойство литовцев по поводу отношения Парижа к России, говорит директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.
E. Macronas triumfuoja prezidento rinkimuose
© Reuters / Scanpix

"У литовских политиков будет меньше оснований для опасений, что Франция может поддержать более мягкую позицию в отношении России, прежде всего в плане санкций, введенных после аннексии Крыма и агрессии против Восточной Украины", - сказал политолог BNS в воскресенье вечером.

Во втором туре президентских выборов во Франции Э. Макрон победил кандидата крайних правых Марин Ле Пен.

Во время предвыборной кампании Э. Макрон сказал, что санкции в отношении России должны продолжаться.

По словам Р. Вильпишаускаса, неинтенсивные до этой поры отношения Вильнюса и Парижа после избрания Э. Макрона, скорее всего, не изменятся. Отношения Литвы и Франции в соглашениях стран называют стратегическим партнерством.

После обнародований результатов прогнозов литовский президент Даля Грибаускайте декларировала готовность сотрудничать с новым президентом Франции в деле повышения безопасности и решении важных для европейцев вопросов. Она подчеркнула, что ценит решение французской стороны прислать в следующем году своих военных в батальон НАТО в Литве.

BNS
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