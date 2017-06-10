Эксперт по IT-защите: мы все можем стать мишенью

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ru.DELFI.lt
суббота, 10 июня 2017 г. 17:17
Вильнюс посетил руководитель отдела кибербезопасности шведского совета Business Sweden по делам бизнеса и инвестициям Ульф Рудебарк. О современных кибер-угрозaх он рассказал в интервью DELFI.
Ulfas Rudebarkas
© DELFI / Andrius Ufartas

«Кибератаки являются обычными в наши дни, мы все можем стать мишенью. Я видел, что относительно недавно против литовского агентства новостей была совершена кибератака, но многие из этих атак не обнародуются, они фиксируются компетентными органами или сводятся на нет самими компаниями. Причина проста - никто не хочет рассказывать общественности об этом", - сказал Рудебарк.

Он говорит, что в поле зрения хакеров попадают не только политические и деловые круги, но также область защиты данных. Например, осенью этого года в Швеции планируются военные учения «Аврора», в которые должны быть вовлечены в более чем 20 тыс. человек из разных стран, и была совершена атака с целью получить как можно больше данных об учениях.

На вопрос, каковы цели кибератак, эксперт перечисляет, что их может быть несколько: для кражи данных, в целях шпионажа данных компании, для того, чтобы заработать, а также оказать политическое влияние.

«Мы видим, что делаются попытки провести кибератаки во время выборов, а также распространять ложную информацию. Это делается для того, чтобы сформировать определенное мнение", - перечисляет У. Рудебарк.

Он говорит, что в области кибератак аналогичное правило применяется и в военной промышленности: создаются все более и более сложные самолеты, которые не могут фиксировать радары, но совершенствуются и радары. Точно также и хакеры совершенствуют свое мастерство.

Говоря о современных угрозах, эксперт говорит, что они асимметричны: атака случается в трудно предсказуемых местах, не всегда возможно заранее предусмотреть меры, как, например, теракты в Лондоне или Стокгольме. В результате, делаются более серьезные инвестиции в меры, которые могли бы помочь лучше контролировать потенциальные угрозы и обеспечить защиту от них.

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Эксперт по IT-защите: мы все можем стать мишенью (1)

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Вильнюс посетил руководитель отдела кибербезопасности шведского совета Business Sweden по делам бизнеса и инвестициям Ульф Рудебарк. О современных кибер-угрозaх он рассказал в интервью DELFI.

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