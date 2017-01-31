Эксперт: для стран Балтии наступает время активной дипломатии

По его словам, вопрос санкций очень чувствителен и нынешний американский президент пойдет на них только в случае гарантии того, что санкции не будут введены в качестве закона, который президент не может отменить.

Что касается стран Балтии в сложившейся ситуации, то для них наступает время активной дипломатии. При этом для целого ряда стран Центральной и Восточной Европы потребуются дополнительные усилия, чтобы заинтересовать администрацию Трампа в своей судьбе, полагает собеседник DELFI.

Не стоит ожидать скорого прорыва

На днях состоялся первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а в Кремле заявили, что встреча лидеров двух стран может состоятся еще до саммита G20 в июле этого года. До этого президент США делал заявления о готовности снять санкции с России в общем на шаги российской стороны в вопросе ядерного разоружения.

Судя по официальной информации о разговоре президентов США и России, он был не самым продолжительным.

"45 минут, включая перевод. Это означает довольно быстрый обзор ключевых тем без вхождения в детали", - обращает внимание К. Эггерт.

Важная для Кремля тема Украины и Крыма практически не затрагивалась, но не потому что, о ней не будут говорить в дальнейшем. "Прежде всего Трамп понимает, что эта тема скользкая и на нее особое внимание обращает Конгресс США, поэтому никакого резона поднимать эту тему сейчас не было", - говорит он.

По мнению К.Эггерта, Трамп хочет снять санкции, но не исходя из любви к путинскому авторитаризму, а, скорее всего, из прагматических соображений: "Поскольку Трамп считает, что санкции плохо влияют на американский бизнес. Причем американский бизнес его поддерживает и лоббирует отмену санкций на Капитолийском холме".

Судя по заявлениям официального представителя Белого дома Шона Спайсера, новая администрация откажется от линии, которую проводила администрация Обамы.

"Президент Трамп готов менять все на все. Заявления о том, что вопрос санкций начнет рассматриваться тогда, когда Россия продемонстрирует готовность борьбы с "Исламским государством", говорит о том, что подход администрации Обамы, когда сделка по разоружению касалась только разоружения, переговоры по санкциям в отношении Ирана касались только Ирана и не обменивались на права человека, полностью демонтируется. И в этом смысле можно ожидать самых разнообразных комбинаций", - убежден К.Эггерт.

Но, как отмечает эксперт, Белый дом вряд ли пойдет на односторонее снятие каких-либо существенных санкций: "В качестве жеста доброй воли может быть снять запрет на контакты между спецслужбами двух стран. Это вполне реальный первый шаг, который можно мотивировать интересами национальной безопасности".

Кроме того, полагает К.Эггерт, президент Трамп будет ждать от Москвы шагов в отношении того, что она может сделать для США. "Поэтому в конечном счете ясно то, что для Белого дома будут представлять интерес отношения России с Ираном, с Китаем и далеко не на первом месте - ядерное разоружение. Если Москва проявит серьезное понимание озабоченности новой администрации политикой Ирана, Китая и пойдет на снятие напряженности в сфере стратегического ядерного оружия, возможно, будут сняты санкции и достигнуто некое неофициальное понимание того, что постсоветское пространство будет оставлено за Россией", - прогнозирует К.Эггерт, однако сомневается, что при этом подобную договоренность можно кодифицировать.

К.Эггерт отметил, что вопрос санкций очень чувствителен. Трамп может пойти на их снятие только в том случае, если лидер республиканского большинства в Сенате гарантирует президенту, что не наберется необходимого числа республиканских сенаторов для того, чтобы голосованием в две трети голосов можно будет ввести санкции против России в качестве закона, который президент отменить не может.

"Думаю, что это потребует переговоров без какой бы то ни было гарантии успеха. Поэтому в ближайшее время основная часть санкций снята не будет. Скорее всего, до встречи с Путиным едва ли что-то подобное произойдет. Думаю, что какие-то контакты между спецслужбами, прежде всего через Совет национальной безопасности будут разрешены. Но все остальное пока выглядит не настолько очевидным. Ясно только то, что для Трампа не будут представляться важными вопросы гражданских прав и свобод в других странах и поэтому для НПО и независимых журналистов в странах с авторитарными режимами наступают не самые легкие времена", - считает К.Эггерт.

Последнее, по его мнению, заключается в том, что в данный момент нет ясности в вопросе дальнейших отношений между администрацией Трампа с ЕС и НАТО. "Думаю, в том, что касается НАТО, база отношений сохранится. Не думаю, что альянсу угрожает что-то серьезное, особенно если к следующему саммиту НАТО европейские союзники смогут подготовить какую-то консолидированную программу по повышению расходов на оборону", - заключил он.

Для стран Балтии пришло время активной дипломатии

С приходом в Белый дом Трампа в странах Балтии воцарилась атмосфера ожидания, поскольку громкие заявления американского президента в ходе его предвыборной кампании по поводу НАТО и отношений с союзниками вызывали массу вопросов. Какими будут отношения между странами в сфере безопасности? Можно ли ожидать преемственности политики США в отношении стран Балтии? Эти вопросы все чаще звучат в балтийском регионе.

В Литве надеются, что отношения с США останутся на прежнем уровне, однако при этом сигнал о повышении расходов на оборону, т.е. выполнения фактических обязательств перед альянсом по 2% ВВП на оборону, был воспринят и в этом отношении уже приняты решения.

Атмосфера в литовском руководстве по поводу возможных действий администрации нового президента сдержанные. После победы Д.Трампа на выборах президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литва доверяет США, поскольку "это наиболее надежный и близкий союзник". Она также заявила того, что Литва будет активно работать с новой администрацией США как на двухстороннем уровне, так и в НАТО, других международных организация. "Сильные трансатлантические связи - лучший ответ на геополитические вызовы", - утверждала президент.

Напряжение в ощущающих угрозу России Балтийских странах было заметно во время всей предвыборной кампании в США, которое подогревалось заявлениями Трампа о реорганизации НАТО и сокращении доли обязанностей в сфере безопасности, ложащихся на плечи Америки.

Linas Linkevičius © DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Долголетние традиции, стратегические, сильные связи не могут поблекнуть, ибо у нас имеются основания так утверждать, зная, что республиканцы нам хорошо известны, там у нас много друзей. По правде говоря, и в окружении Д.Трампа у нас есть немало контактов", - отметил после избрания Трампа президентом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

К.Эггерт, в свою очередь, уверен, что странам Европы и странам Балтии в частности не стоит ожидать большого внимания со стороны администрации Трампа.

"В этом смысле он, скорее, будет чем-то походить на раннего Обаму, который до российско-украинского конфликта мало обращал внимания на эту часть земного шара. При этом, военные гарантии странам Балтии сохранятся, поскольку это консолидированная позиция и военного истеблишмента, и Конгресса США", - считает собеседник DELFI.

При этом, несомненно, что для целого ряда стран Центральной и Восточной Европы потребуются дополнительные усилия, чтобы заинтересовать администрацию Трампа в своей судьбе. "Для этого потребуются серьезные дипломатические и политические усилия, потому что больше нет априори позиции, что вы нам интересны и ваша судьба нас очень беспокоит. Думаю, что инстинктивно подход новой администрации будет такой: вы вас, конечно, защитим, но если речь не заходит о прямой вооруженной конфронтации с Россией, то попытайтесь наладить отношения как-то сами", - резюмировал К.Эггерт.

В этом смысле, уточнил К.Эггерт, странам Балтии следует исходить из новых реалий, но при этом не забывать, что у них есть союзники и в вашингтонском истеблишменте и в Конгрессе США.

"Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии", - заключил эксперт.