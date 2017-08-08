Экс-президенту Грузии литовское гражданство не нужно: спасибо, но я должен вернуть украинское

"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", - сказал Саакашвили, отвечая на вопрос BNS, не будет ли он добиваться литовского гражданства.

Рассмотреть такую возможность после того, как бывший президент Грузии был лишён украинского гражданства президентом Украины Петро Порошенко, предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Принявший во вторник участие в состоявшейся у здания посольства Российской Федерации в Вильнюсе акции протеста в связи с российской оккупацией земель Грузии в 2008 г. экс-президент и экс-губернатор Одесской области М.Саакашвили сказал, что "очень благодарен за такое замечательное предложение".

Он отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны. Прибыв ненадолго в Литву, во второй половине дня вторника Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.