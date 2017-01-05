Экс-посол: с Россией можно сотрудничать в областях культуры, медицины, туризма

В четверг он обсудил с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом возможные контакты с этой соседней страной.

"Мы говорили о том, в каких областях мы могли бы многое сделать. Профессор представил свое видение - что это культура, что это медицина, что это сохраненные с прежних времен личные знакомства. В таких видах деятельности мы и видим сотрудничество с этой большой страной", - сказал журналистам спикер.

На следующей неделе он планирует встречу с послом России в Литве Александром Удальцовым.

"Каждый контакт с соседями необходим. (...) Контакты определяются несколькими моментами. Первое - что движение с обеих сторон, направленное друг к другу. Второе - чтобы было взаимное уважение несмотря на размеры государства и чтобы было определенное доверие в областях, в которых предполагается сотрудничество", -сказал А. Винкус.

Он также возглавляет Группу по межпарламентским связям с РФ в сейме Литвы.