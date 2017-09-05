Великобритания продолжит выполнять свои обязательства в части обеспечения обороны и безопасности стран Балтии и Северной Европы, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед встречей с главами МИД региона.
Borisas Johnsonas pozuoja prie maisto siuntos, pristatytos į Somalį
© AP / Scanpix

"Великобритания сохранит свое умиротворяющее присутствие во все более сложном мире, прежде всего в тех странах, которые сталкиваются лицом к лицу с продолжающимся антагонизмом России в Северной Европе и Балтийском регионе", — сказал Джонсон.

В преддверие переговоров на высоком уровне, Джонсон добавил, что присутствие Великобритании "обнадеживает" союзников, которые сталкиваются с "российским антагонизмом", сообщается в пресс-релизе.

Борис Джонсон напомнил о прибывшем весной в Эстонию в рамках боевой группы НАТО британском подразделении из 800 военнослужащих в качестве доказательства, что Великобритания продолжит поддерживать своих союзников "в случае угрозы внешней агрессии" и выполнять свои обязанности в альянсе.

"Великобритания стремится к безопасному и надежному миру. В то время, когда мы выходим из Европейского союза, мы продолжаем защищать и поощрять общие интересы и реагировать на любые вызовы, с которыми мы можем столкнуться совместно", — добавил он.

В Лондоне Джонсон встретится с главами МИД трех стран Балтии и пяти стран Скандинавии (NB8). Будут обсуждаться продолжение сотрудничества в сфере обороны и безопасности после выхода Великобритании из Евросоюза, а также деятельность России, Ирана и трансатлантические отношения.

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